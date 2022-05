Brasil Chuvas deixam ao menos 93 mortos e 7,5 mil desabrigados no Nordeste

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2022

Além de Pernambuco, Alagoas e Sergipe estão em alerta vermelho para as fortes chuvas que atingem a região desde a semana passada. Foto: Reprodução Além de Pernambuco, Alagoas e Sergipe estão em alerta vermelho para as fortes chuvas que atingem a região desde a semana passada. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Com 14 municípios em situação de emergência e 91 mortes, as chuvas em Pernambuco deixam estragos desde sábado (28), quando se intensificaram. Há 26 desaparecidos e mais de 5 mil pessoas estão desabrigadas. Os pernambucanos não são os únicos, contudo, em situação crítica. Com o objetivo de direcionar recursos para os atingidos pelos temporais, a prefeitura do Recife cancelou a festa de São João, um dos eventos mais tradicionais no Nordeste.

O Instituto de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira (30), alertas vermelhos para outros dois Estados, Alagoas e Sergipe. Também nesta segunda-feira, a Defesa Civil Nacional advertiu para o risco de chuvas intensas em 119 cidades dos estados de Alagoas, Pernambuco e Sergipe.

Há expectativa que as chuvas atinjam índices superiores a 60 milímetros por hora ou maiores que 100 milímetros por dia, entre a segunda e a terça-feira (31), além de ventos superiores a 100 km/h. A situação pode ocasionar grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e transtornos no transporte rodoviário.

Tragédias em Alagoas e Sergipe

Segundo o último boletim divulgado pela Defesa Civil alagoana, há dois mortos no Estado, 2.576 desabrigados e 15.542 desalojados. Fortes chuvas atingem o Estado desde a última semana, quando começaram a ser registrados inundações, desabamentos de casas e deslizamentos de barreiras.

Em Sergipe, até a tarde desta segunda-feira, houve deslizamentos de terra em dois municípios que fazem fronteira com Alagoas – Neópolis e Santana do São Francisco. Quatro famílias foram realocadas, mas não houve feridos.

O alerta vermelho é até as 10h desta terça-feira para o Leste Sergipano, Leste Alagoano, Agreste Sergipano, Agreste Alagoano, Sertão Sergipano Mata Pernambucana e Leste Alagoano. Alagoas possui 22 alertas abertos, sendo dois de nível alto. Em Pernambuco, há 51 alertas emitidos, sendo 12 de nível muito alto.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), há possibilidade de intensificação dos eventos de inundações, alagamentos e enxurradas nos municípios da faixa litorânea, onde os acumulados previstos são maiores.

Previsão para a semana

O período de atenção com os temporais na Região Nordeste deverá ser mantido até domingo (5/6). A previsão indica precipitações de alta intensidade nos litorais de Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e norte da Bahia.

Segundo o Inmet, até a manhã de terça-feira, os maiores volumes vão se concentrar no Leste e Agreste de Alagoas e no litoral norte de Sergipe. Nesse mesmo período, o leste de Pernambuco também poderá registrar chuvas intensas. Chuvas com menor intensidade estão previstas também para o leste da Paraíba.

