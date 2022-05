Brasil Justiça concede liberdade condicional a Elize Matsunaga, presa por matar o marido

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2022

Ela foi presa há 10 anos por matar marido Marcos Matsunaga e cumpriu pena na penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé (SP). Foto: Reprodução/Arquivo Ela foi presa há 10 anos por matar marido Marcos Matsunaga e cumpriu pena na penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé (SP). (Foto: Reprodução/Arquivo) Foto: Reprodução/Arquivo

A Justiça concedeu liberdade condicional a Elize Matsunaga, presa por matar o marido Marcos Matsunaga em 2012.

A informação foi confirmada pelo advogado dela, Luciano de Freitas Santoro, à reportagem. A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) informou que cumpriu o alvará de soltura de Elize às 17h35 desta segunda-feira (30) devido ao livramento condicional.

O recurso foi pedido à Justiça pela defesa dela e concedido pelo Departamento Estadual de Execução Criminal da 9ª Região Administrativa Judiciária, o Deecrim de São José dos Campos (SP). Com isso, ela passa o restante do tempo de pena em liberdade, tendo que cumprir algumas regras, como informar periodicamente a ocupação e endereço à Justiça.

Inicialmente ela havia sido condenada a 19 anos e 11 meses de prisão, mas em 2019 o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reduziu para 16 anos e três meses a pena.

Na penitenciária, onde cumpriu pena ao lado de detentas em crimes que causaram grande repercussão como Suzane von Richthofen e Anna Jatobá, ela trabalhou no regime semiaberto para diminuir a pena.

Elize desenvolveu trabalho na área da costura. Com ele, ganhou salário e pode ter direito às saídas temporárias. Ela chegou a divulgar que investiria em um negócio de roupas para pets.

Recentemente, após ter participado de um documentário, ela anunciou sua autobiografia, intitulada “Piquenique no Inferno”, que escreveu à mão na prisão, para pedir perdão à filha, que está impedida de ver desde 2012.

Durante as saídas temporárias, Elize chegou a exibir cartazes e a passar mensagens para a filha – a família do marido a proíbe de ter contato com a filha do casal, segundo ela.



Elize e Marcos Matsunaga — Foto: Reprodução/Arquivo pessoal

Histórico

O crime foi cometido em 19 de maio de 2012 no apartamento do casal, na Zona Oeste de São Paulo, e teve repercussão na imprensa por envolver uma bacharel de direito casada com um empresário herdeiro da indústrias de alimentos Yoki. Ele tinha 42 anos à época e ela, 30.

O empresário foi baleado na cabeça com uma das 34 armas que o casal tinha na residência. Quatro eram de Elize, incluindo a pistola usada no crime. As demais pertenciam a Marcos.

Elize alegou à época que atirou em Marcos para se defender dele, que discutiu com ela e lhe agrediu com um tapa no rosto ao descobrir que Elize havia contratado um detetive particular para seguir o marido. O profissional havia descoberto mais uma das traições do empresário e o filmou com uma garota de programa.

Marcos, que já havia sido cliente de Elize no passado, quando ela se prostituía, gritou, segundo a bacharel, que tiraria a guarda da filha dela e a mataria.

Com medo de novas agressões e ameaças, já que contou ser sido vítima de violência doméstica em outras ocasiões, ela teria disparado a esmo para se defender.

A previsão inicial, com a pena atualizada, é que ela deixasse a prisão em 2028.

