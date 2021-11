Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra quatro mortes por coronavírus neste domingo e 483 novos casos

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











A taxa de ocupação dos leitos de UTI em geral é de 60,8%. Foto: Reprodução A taxa de ocupação dos leitos de UTI em geral é de 60,8%.(Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Rio Grande do Sul registrou a morte de quatro pessoas em decorrência de complicações do coronavírus e 483 novas infecções neste domingo (7). Com estes números, o Estado chega ao total de 35.632 mortes por coronavírus e 1.473.274 casos confirmados da doença.

As informações são da Secretaria Estadual da Saúde (SES), que atualizou o boletim sobre a pandemia referente as últimas 24 horas.

Ainda conforme a Saúde do Rio Grande do Sul, do total de pessoas contaminadas, já se recuperaram da doença 1.430.369 (97% dos casos). Outras 7.177 (1%) pessoas seguem em acompanhamento.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI em geral é de 59,9% (1.978 pacientes em 3.301 leitos em unidades de tratamento intensivo).

Desde o início da pandemia, 8% de 1.473.274 necessitaram hospitalização por síndrome respiratória aguda grave (SRAG), o que corresponde a 112.286 pessoas no Rio Grande do Sul.

Os municípios de residência das vítimas do coronavírus neste domingo são:

– Ijuí (homem, 62 anos);

– Porto Alegre (mulher, 90 anos);

– Porto Alegre (homem, 83 anos);

– Sarandi (homem, 69 anos).

Ação especial em Porto Alegre

Ação especial de vacinação realizada neste domingo (7) no bairro Vila Nova, aplicou 276 doses contra o coronavírus, sendo 33 de primeira, 148 de segunda e 95 de terceira dose. A Unidade Móvel de Saúde ficou estacionada no Campo do Periquito (av. Vicente Monteggia, 2709).

Receberam a primeira dose pessoas de 12 anos ou mais. No local, também houve aplicação da segunda dose de Pfizer/BioNTech e Oxford/AstraZeneca para quem tomou a primeira dose há oito semanas e Coronavac/Butantan para vacinados há 28 dias.

Já a terceira dose esteve disponível para idosos com 60 anos ou mais, profissionais da saúde de todas as idades vacinados com a segunda dose há seis meses e imunossuprimidos com o esquema vacinal completo há pelo menos 28 dias, independente da fabricante.

A ação contou com o apoio de alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul