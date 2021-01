Rio Grande do Sul RS terá forte calor e temporais isolados nos próximos dias

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2021

Entre a sexta e o domingo, o forte calor vai prevalecer, com temperaturas acima de 35°C na maior parte das regiões. Foto: Reprodução

Os próximos sete dias terão forte calor no Rio Grande do Sul, de acordo com o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 01/2021, divulgado pela Seapdr (Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural), em parceria com a Emater-RS e Irga (Instituto Riograndense do Arroz).

Entre a sexta (8) e o domingo (10), o forte calor vai prevalecer, com temperaturas acima de 35°C na maior parte das regiões e próximas de 40°C na Fronteira Oeste, Campanha e Missões, com possibilidade de pancadas de chuva típicas de verão, rápidas e isoladas, principalmente no Norte e Noroeste.

Na segunda (11) e terça-feira (12), o deslocamento de uma frente fria produzirá chuva, com possibilidade de temporais isolados na maioria das regiões. Na quarta (13), a nebulosidade e as áreas de chuva estarão concentradas na faixa Norte, enquanto o tempo seco, com temperaturas amenas, irá predominar no restante do Estado.

Os volumes deverão oscilar entre 20 e 35 mm na maioria das localidades do Rio Grande do Sul e somente na Zona Sul são esperados valores inferiores a 20 mm. Na Fronteira Oeste, Região Metropolitana, Serra do Nordeste e no Litoral Norte, os totais deverão oscilar entre 35 e 50 mm.

O boletim também avalia as condições atuais das culturas de soja, milho, olerícolas, alho, citros, maçã, pastagem e arroz, além das condições para pesca artesanal. O documento completo pode ser consultado em www.agricultura.rs.gov.br/agrometeorologia.

Agenda do clima

Representantes da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura e da Fundação Estadual de Proteção Ambiental participaram nesta quinta-feira (7) de uma reunião para avaliar a participação no projeto Strategic Partnerships for the Implementation of the Paris Agreement. A iniciativa da União Europeia tem o objetivo de implementar ações para o fortalecimento da agenda climática junto aos Estados.

O encontro foi o primeiro relacionado ao Acordo de Paris e abre possibilidade para que o Rio Grande do Sul siga desenvolvendo iniciativas para reduzir as mudanças climáticas. Durante a reunião, foram apresentados alguns dos projetos em andamento na área ambiental do Estado, como o Campos do Sul e o Revitalização de Bacias Hidrográficas.

O projeto, financiado pela UE e que recebe apoio do Ministério de Meio Ambiente da Alemanha, tem três metas principais: facilitar o diálogo e a adoção de boas práticas, avançar com investimentos e inovação para atingir os objetivos do Acordo de Paris, bem como contribuir para a sensibilização da sociedade quanto aos desafios e oportunidades. No Brasil, um dos parceiros é o Centro Brasil no Clima. A próxima etapa está em andamento e consiste na elaboração de dados e propostas que serão apresentadas em reunião junto à União Europeia, que irá analisar as iniciativas de outros Estados.

