Rio Grande do Sul RS deve ter semana com mais chuva e queda progressiva nas temperaturas

Por Redação O Sul | 31 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Máximas não devem passar de 20°C em Porto Alegre na sexta-feira. (Foto: Marcello Campos/O Sul)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após um dia marcado por calor de até 34,7°C, seguido de temporais com vento forte em diversas parte do mapa, o Rio Grande do Sul deve ter uma terça-feira (1º) de novas chuvas. O prognóstico é da empresa Metsul Meteorologia, que também prevê temperaturas mais amenas inclusive em Porto Alegre e demais cidades da Região Metropolitana, ao longo da manhã.

“Essa instabilidade climática, associada ao vento Sul promoverá um declínio acentuado das temperaturas, com muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Entretanto, melhorias ocorrerão a partir da tarde”, detalha um informe publicado no site metsul.com.

“A temperatura oscilará pouco, entre 21 e 24°C. Um declínio de quase 15°C na temperatura máxima, ou seja, radical mudança na sensação térmica”, prossegue o texto.

Já na quarta-feira o sol deve aparecer entre nuvens no turno da manhã, com o retorno do calor – mínimas em torno de 21°C e máximas próximas de 28°C. Da tarde para a noite, a segunda frente fria da semana avançará com chuva e temporais isolados.

De forma semelhante, a quinta-feira tende a ser de tempo nublado e com maior potencial de chuva já no começo do dia. Destaque para o ingresso de vento Sul, que tende a reduzir a sensação térmica ao ar-livre. A temperatura varia de 21°C a 26°C.

Entre sexta-feira e sábado, a chegada de uma massa de ar polar ao Estado derrubará novamente as temperaturas, com o previsão de frio. “Destaca-se a máxima que não passará muito de 20°C em Porto Alegre”, ressalta a Metsul. “Já a mínima no sábado poderá a 12°C na Capital”.

No fim de semana, as temperaturas despencarão. De acordo com os principais serviços de meteorologia, há potencial para formação de geada em pontos isolados de regiões como a Serra Gaúcha.

Segunda-feira abafada

Antes do temporal dessa segunda-feira, predominou o ar seco e quente em boa parte do Rio Grande do Sul. A rede do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 30,2°C às 9h em Campo Bom (Vale do Sinos). Em Porto Alegre já fazia 29,9°C no mesmo horário, antecipando o que seria o dia mais quente da semana no Estado.

Por volta das 11h já fazia 34,7°C em Campo Bom, 34,4°C em Camaquã, 33,2°C em Teutônia, 32,9°C em Rio Pardo e 31,6°C na capital. Estações particulares, por sua vez, registraram 36,1°C em Restinga Seca, 35,7°C em Maquiné, 35,6°C em Três Coroas, 35,3°C em Venâncio Aires, 35,1°C em Bom Princípio, em Triunfo 35,1°C, 34,8°C em Osório e 34,6°C em São Leopoldo.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/rs-teve-ter-semana-com-mais-chuva-e-queda-progressiva-nas-temperaturas/

RS deve ter semana com mais chuva e queda progressiva nas temperaturas

2025-03-31