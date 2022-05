Porto Alegre Rua no Jardim Europa tem o metro quadrado mais valorizado de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2022

Rua Dr. Helmuth Weinmann, no Jardim Europa. Foto: Map Data: Google, 2021

Um levantamento inédito feito pela Loft, startup unicórnio que utiliza tecnologia para facilitar a compra e venda de apartamentos, listou os endereços mais valorizados de Porto Alegre. As ruas Dr. Helmuth Weinmann, localizada no Jardim Europa, e Ana Maltz Knijnik, no Três Figueiras, e a Avenida Ferdinand Kisslinger, também localizada no Jardim Europa, lideram o ranking (confira o Top 20 abaixo).

O preço anunciado do metro quadrado na Helmuth Weinmann ultrapassa os R$ 17 mil, valor três vezes maior do que a mediana do metro quadrado na cidade hoje, que está em R$ 5,2 mil. Na prática, isso significa que um imóvel de 100m2 nesse endereço, com vista para o Parque Germânia, poderia custar R$ 1,7 milhão para o novo morador.

“Criado há menos de 10 anos pela Prefeitura, o Jardim Europa já abriga três das cinco ruas mais valorizadas da Capital. Isso porque está muito bem localizado, próximo de avenidas importantes, como a Nilo Peçanha, e oferece segurança, infraestrutura e opções de lazer”, afirma Tomas Pires, Diretor de Operações da Loft em Porto Alegre.

A pesquisa indicou também os bairros mais valorizados da Capital, com Jardim Europa, Bela Vista e Mont’Serrat se destacando nas três primeiras posições. A mediana do metro quadrado no Jardim Europa é de R$ 8,8 mil, mais de mil reais acima da mediana do metro quadrado no Bela Vista (R$ 7,3 mil) e mais de dois mil acima do registrado no Mont Serrat (R$ 6,7 mil).

A listagem mostrou, ainda, como pode haver grandes variações de preço dentro de um mesmo bairro. A mediana do metro quadrado na rua Primeiro de Janeiro, por exemplo, é de R$ 12 mil, valor 32% menor do que o registrado na via Ana Maltz Knijnik. Ambas estão localizadas no Três Figueiras.

Levantamentos feitos pela Loft indicam que há dois grandes fatores que influenciam no preço de um imóvel. A localização, que engloba a (i) disposição do bairro na cidade; (ii) se a rua é calma, mas com fácil acesso a grandes vias para deslocamento; (iii) oferta de serviços, lazer e transporte público; (iv) índices de segurança, e o padrão de construção, que engloba a (i) idade do imóvel; (ii) oferta de amenidades e serviços no condomínio; (iii) homogeneidade do padrão de construção dos prédios próximos. O ano de construção do prédio também impacta na formação do preço – quanto mais novo, maior tende a ser o valor do m2.

Metodologia

O levantamento sobre o preço do metro quadrado dos imóveis nas ruas de Porto Alegre considerou as vias em que houve ao menos cinco apartamentos transacionados desde 2012. Estão nessa amostra 72 bairros, delimitados segundo padrões estabelecidos pela Loft. São as regiões mais valorizadas da cidade. Foi utilizada a mediana (o valor que separa a amostra ao meio) de preços.

As 20 ruas de Porto Alegre com o metro quadrado mais valorizado:

Endereço Bairro Preço do m2 (em reais) Rua Dr. Helmuth Weinmann Jardim Europa 17.347 Rua Ana Maltz Knijnik Três Figueiras 15.980 Av. Ferdinand Kisslinger Jardim Europa 15.810 Rua Abrahão Melnick Rio Branco 15.481 Av. Eng. Ary de Abreu Lima Jardim Europa 15.109 Rua Curvelo Petrópolis 14.342 Rua Dr. Possidônio da Cunha Vila Assunção 13.592 Av. Senador Tarso Dutra Petrópolis 13.275 Av. Diário de Notícias Cristal 12.643 Av. Soledade Petrópolis 12.514 Rua Inácio Vasconcelos Boa Vista 12.414 Rua Cândido Silveira Auxiliadora 12.141 Rua Primeiro de Janeiro Três Figueiras 12.090 Rua Marquês do Herval Moinhos de Vento 11.880 Rua Luiz Só Petrópolis 11.839 Av. Cel. Marcos Ipanema 11.708 Rua Campos Sales Auxiliadora 11.518 Trav. Prof. Tupi Caldas Petrópolis 11.423 Rua Regente Petrópolis 11.239 Rua Cassilda Flora Zaffari Teresópolis 11.179

Fonte: Loft Analytics, núcleo da startup Loft que dissemina análises sobre o mercado imobiliário para a sociedade.

