Por Redação O Sul | 7 de abril de 2023

Embargo havia sido anunciado no mês passado, após caso atípico de "vaca louca". (Foto: Divulgação)

O Ministério das Relações Exteriores informou nessa sexta-feira (7) que a Rússia anunciou o fim do embargo à carne bovina brasileira produzida pelo Pará. O embargo havia sido anunciado pelo país no mês passado, após a confirmação de um caso atípico de “vaca louca” em uma pequena propriedade no município de Marabá, no Pará.

Vale destacar que a restrição se deu apenas à produção paraense, e outros estados brasileiros puderam seguir exportando sua produção à Rússia.

O caso paraense foi considerado atípico, isto é, sem risco de disseminação ou risco à saúde pública.

“O governo brasileiro recebeu com satisfação o anúncio do fim das restrições à carne bovina brasileira impostas pela Rússia em razão do caso isolado de Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB) atípica no estado do Pará”, informou o Itamaraty.

“O anúncio, que se soma à recente reabertura do mercado das Filipinas, lograda em 28 de março, e à reabertura de outros mercados (nota no. 109/2023), representa a plena normalização do comércio do produto com a Rússia”, acrescentou o governo brasileiro.

Segundo o governo brasileiro, em 2022, as exportações de carne bovina para a Rússia somaram cerca de US$ 165 milhões, o equivalente a 24 mil toneladas do produto.

Outros embargos

Além da Rússia, países como China e Filipinas também anunciaram embargo à carne bovina brasileira após o caso atípico de “vaca louca”. Esses países, no entanto, já haviam retomado a compra do produto.

De acordo com o Itamaraty, embaixadas brasileiras e representações do Ministério da Agricultura e Pecuária em países considerados “estratégicos” têm atuado desde que o caso foi registrado no Pará a fim de evitar fechamentos “indevidos” de mercados.

O que aconteceu:

– O caso de vaca louca foi confirmado pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) em um animal de 9 anos em uma pequena propriedade de Marabá (PA).

– O animal foi abatido, incinerado e a propriedade, isolada. O governo informou que o protocolo sanitário foi tomado após a confirmação.

– Organização Mundial de Saúde Animal (OIE, na sigla em inglês) foi comunicada sobre o caso e as amostras para exame de tipificação foram enviadas para o laboratório referência da instituição no Canadá.

– Laudo do instituto mostrou que caso do Pará é atípico, informou o ministro da Agricultura.

– O Brasil possui status sanitário de risco insignificante para a doença, desde 2013, na OIE.

Outros casos atípicos

Em 2021, o Brasil deixou de exportar a carne para a China por mais de 100 dias. Na época, o governo havia comunicado dois casos atípicos da doença registrados em Mato Grosso e Minas Gerais.

No ano passado, a receita das exportações de carne bovina registrou alta de 42% em relação a 2021, de acordo com a Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo) com base em dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex).

