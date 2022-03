Geral Rússia bloqueia sites de mais 30 veículos de imprensa

Por Redação O Sul | 17 de março de 2022

Moscou reforçou seu controle sobre as notícias publicadas on-line sobre o conflito na Ucrânia. (Foto: Reprodução)

A agência russa reguladora do setor de telecomunicações, a Roskomnadzor, bloqueou os sites de pelo menos outros 30 meios de comunicação – constatou a agência de notícias AFP na quarta-feira (16), no momento em que Moscou reforça seu controle sobre as notícias publicadas on-line sobre o conflito na Ucrânia.

As páginas on-line do veículo investigativo Bellingcat, de jornais locais russos e de veículos em russo baseados em Israel e na Ucrânia estavam inacessíveis hoje na Rússia, sem uma rede privada virtual (VPN, na sigla em inglês).

Estes sites aparecem na lista oficial de páginas bloqueadas pela Roskomnadzor.

Entre os sites com sede na Rússia que foram bloqueados está o canal independente Kavkazki Uzel, que cobre o Cáucaso, e um canal regional baseado nos Urais.

A Roskomnadzor também suspendeu o acesso a dois canais russófonos baseados em Israel, onde há uma comunidade significativa que migrou da antiga União Soviética: 9 TV Channel Israel e Vesty Israel.

Veículos ucranianos e um da Estônia, que tem uma versão russa (Postimees), também foram bloqueados.

Desde o início da ofensiva contra a Ucrânia em 24 de fevereiro, as autoridades russas multiplicaram seus esforços para controlar as informações publicadas na Internet.

Entre outras, as redes americanas Twitter, Facebook e Instagram foram bloqueadas, assim como outras mídias russófonas que criticam o Kremlin.

As autoridades russas também anunciaram na quarta-feira que bloquearam o site da BBC e prometeram outras ações na “guerra de informação” que o governo russo diz que o Ocidente lançou desde a ofensiva militar na Ucrânia.

“O regulador russo Roskomnadzor bloqueou o site da BBC News na Rússia. Acho que este é apenas o começo da retaliação na guerra de informação lançada pelo Ocidente contra a Rússia”, disse a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, no Telegram.

No site do Roskomnadzor, as páginas da BBC News e sua afiliada em russo estavam listadas como bloqueadas no país.

“O acesso a informações independentes e justas é um direito humano básico que não deve ser negado ao povo russo”, afirmou a BBC em um comentário à AFP. “Continuaremos nos esforçando para tornar a BBC News acessível na Rússia e no resto do mundo”, acrescentou o veículo britânico.

Nova rede social

Um novo aplicativo de compartilhamento de fotos deve ser lançado no mercado russo para ajudar a preencher o vazio deixado após o bloqueio do Instagram.

O novo serviço, conhecido como Rossgram, será lançado em 28 de março e terá funções adicionais, como crowdfunding e acesso pago a alguns conteúdos, informou a Reuters.

“Meu parceiro Kirill Filimonov e nosso grupo de desenvolvedores já estavam prontos para essa reviravolta e decidiram não perder a oportunidade de criar um análogo russo de uma rede social popular amada por nossos compatriotas”, disse o diretor de relações públicas da iniciativa, Alexander Zobov, na rede social VKontakte. As informações são da agência de notícias AFP e do jornal O Globo.

