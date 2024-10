Mundo Rússia busca controle sobre preços globais de grãos com a criação de bolsa do Brics

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2024

A Rússia, o maior exportador de trigo do mundo, tem buscado limitar suas exportações com preços baixos por meio de intermediários internacionais. (Foto: Reprodução)

A Rússia está propondo que os países do Brics criem uma bolsa de grãos que forneceria a Moscou maior controle sobre os preços internacionais de suas exportações agrícolas, antes de uma cúpula do grupo que contará com a presença de chefes de Estado dos principais produtores e compradores globais de grãos.

Frustrada com os baixos preços globais do trigo, a Rússia, o maior exportador de trigo do mundo, tem buscado limitar suas exportações com preços baixos por meio de intermediários internacionais. Em 11 de outubro, Moscou recomendou que seus principais exportadores evitassem vender trigo abaixo de 250 dólares em licitações internacionais.

“A fim de garantir o comércio transfronteiriço eficiente, ininterrupto e transparente de commodities, a presidência russa do Brics propõe o estabelecimento de uma plataforma de comércio de grãos dentro da estrutura da Bolsa de Grãos do Brics”, disse um documento elaborado pelo banco central e pelo Ministério das Finanças da Rússia antes da cúpula.

O presidente russo, Vladimir Putin, quer fazer do Brics – que agora inclui Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes Unidos, além de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul – como um contrapeso ao Ocidente na política e no comércio globais.

A proposta da Rússia também recomenda a criação de uma agência de preços do Brics, encarregada de fornecer metodologias de preços e análises de mercado para oferecer uma alternativa aos atuais preços internacionais por meio de bolsas ocidentais estabelecidas.

A proposta prevê a extensão dos mecanismos de comércio de grãos do Brics para petróleo, gás natural e ouro no futuro.

“Essa medida garantirá preços independentes e fortalecerá a soberania das economias do Brics”, diz o documento.

Países emergentes ricos em petróleo têm obtido um controle substancial sobre os preços globais do petróleo por meio da Opep+. Entretanto, alguns especialistas são céticos quanto à capacidade do Brics de influenciar os preços de outras commodities.

Membros originais do Brics, China e Índia são os maiores produtores de trigo do mundo, enquanto o Egito é o maior comprador do mundo. Outros países do grupo, como o Brasil e o Irã, também são grandes importadores do grão.

A cúpula do Brics ocorre entre 22 e 24 de outubro e será realizada na cidade russa de Kazan.

