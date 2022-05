Mundo Rússia decide interromper fornecimento de gás para a Finlândia com pedido de adesão dos finlandeses à Otan

Por Redação O Sul | 21 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











De acordo com a distribuidora de energia finlandesa Gasum, a fornecedora russa Gazprom alegou descumprimento de regra que exige pagamento em rublos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Rússia cortou o fornecimento de gás natural à Finlândia nas primeiras hora de sábado (21), anunciou a agência distribuidora de energia finlandesa Gasum. O anúncio vem em um momento de degradação nas relações entre os dois países, após a decisão da nação nórdica em se juntar à Otan.

“A Gazprom Export informou a Gasum que o fornecimento de gás natural para a Finlândia sob o contrato de fornecimento da Gasum foi cortado no sábado”, disse a empresa finlandesa. “A Gasum fornecerá gás natural a seus clientes de outras fontes através do gasoduto Balticconnector.”

O motivo do corte alegado pela empresa russa foi o descumprimento pela empresa finlandesa de uma determinação do Kremlin para que empresas estrangeiras paguem pelo gás russo em rublos. Com a decisão, a Finlândia se tornou o terceiro país europeu a ter o fornecimento interrompido, juntando-se a Polônia e Bulgária.

“É muito lamentável que o fornecimento de gás natural sob nosso contrato de fornecimento agora se esgote”, disse o presidente-executivo da Gasum, Mika Wiljanen, em comunicado na sexta. “No entanto, nos preparamos cuidadosamente para essa situação e, se não houver interrupções na rede de transporte de gás, poderemos fornecer gás a todos os nossos clientes nos próximos meses.”

Os suprimentos perdidos provavelmente terão um impacto limitado na economia do país nórdico, com o gás natural representando apenas cerca de 5% da matriz energética. É usado principalmente por fábricas e não para aquecimento, como em muitos outros países europeus. O governo pressionou por uma saída rápida dos combustíveis fósseis russos.

Enquanto isso, os suprimentos continuam a fluir para a Finlândia através do gasoduto Balticconnector da Estônia, mas sua capacidade pode não ser suficiente para atender à demanda. Isso depois que várias empresas já mudaram para outros combustíveis ou garantiram suprimentos alternativos. Para o próximo inverno, o governo concordou na sexta-feira em alugar um terminal flutuante de GNL junto à Estônia.

“A nova embarcação de GNL é um passo significativo para melhorar a segurança do fornecimento de energia na Finlândia”, disse a ministra das Finanças, Annika Saarikko, a repórteres na sexta-feira. “Isso tornará possível romper com a energia russa. A importância do projeto não pode ser subestimada agora.”

Embora seja um relacionamento de cinco décadas, a Finlândia é um cliente relativamente pequeno para a Gazprom. As exportações para o vizinho ocidental da Rússia representaram cerca de 1% das vendas combinadas da empresa para a Europa e Turquia no primeiro semestre do ano passado.

A interrupção também ocorre uma semana após o término das vendas de eletricidade da Rússia para a Finlândia, coincidindo com a decisão de entrar na Organização do Tratado do Atlântico Norte junto com a Suécia. A Rússia disse que um pedido de adesão terá consequências, sem fornecer detalhes.

Os países europeus estão divididos sobre como lidar com a demanda de Moscou desde o final de março de que todos os pagamentos pelo combustível sejam feitos em rublos, e as concessionárias responderam ao desafio de maneira diferente. A Rússia disse na quinta-feira que cerca de metade dos clientes estrangeiros da Gazprom PJSC cumpriram o pedido e abriram contas em rublos, sem nomear nenhuma empresa.

O gasoduto da Rússia representava recentemente cerca de 66% a 75% dos suprimentos da Finlândia. Mas exportações de gás russo para o país vêm diminuindo desde 2018, quando os embarques foram de cerca de 2,6 bilhões de metros cúbicos. Eles caíram 39% disso em 2020.

A Finlândia tem combustível de reserva em armazenamento, que pode ser alimentado na rede se a pressão cair muito. A oferta reduzida provavelmente aumentará ainda mais o preço do combustível, e o operador da rede pode iniciar medidas para racionar os fluxos para os usuários.

Os maiores usuários são a Neste, que usa o combustível para produzir hidrogênio necessário para suas operações de refino de petróleo, empresas florestais e siderúrgicas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo