Corredor morre após terminar Meia Maratona do Brooklyn, em Nova York

Por Redação O Sul | 21 de maio de 2022

Outras 16 pessoas que participaram do evento foram hospitalizadas. (Foto: Reprodução/Twitter)

Um homem de 30 anos, cuja identidade não foi revelada, morreu após terminar o percurso da Meia Maratona do Brooklyn, em Nova York, nos EUA, neste sábado (21), informaram as autoridades. Segundo o “New York Post”, o corredor caiu na rua desmaiado e foi socorrido ao Hospital Coney Island, onde foi declarado morto. Acredita-se que ele tenha sofrido uma parada cardíaca por volta das 9h (no horário local), mas a causa da morte ainda não foi oficialmente determinada.

Outras 16 pessoas foram hospitalizadas, ainda de acordo com o “Post”, sendo cinco com ferimentos graves. As autoridades acreditam que boa parte delas tenha passado mal devido ao calor, para os parâmetros locais. Às 9h do horário de Nova York, os termômetros marcavam 21 graus, informou a “Fox”. Pelo menos quatro outras pessoas desmaiaram perto da linha de chegada, conforme o relato de um policial.

O grupo New York Road Runners, que organiza a meia maratona, emitiu uma nota destacando que “a saúde e a segurança dos nossos corredores, voluntários, parceiros e funcionários continuam sendo a principal prioridade da NYRR”.

“Em coordenação e consulta com os parceiros da agência da cidade e especialistas em clima, a NYRR estava monitorando de perto as condições climáticas que antecederam e durante a corrida”, acrescentou.

Essa foi a primeira Meia Maratona do Brooklyn realizada desde o início da pandemia. Cerca de 22 mil pessoas participaram do trajeto, que vai do Museu do Brooklyn, passando pelo parque Prospect, até o calçadão de Coney Island, numa distância de aproximadamente 20 quilômetros.

