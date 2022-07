Mundo Rússia diz que deixará a Estação Espacial Internacional após 2024

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2022

Informação consta em um comunicado do Kremlin sobre uma reunião do recém nomeado chefe da agência espacial russa Roscosmos, Yuri Borisov, e o presidente russo, Vladimir Putin Foto: Reprodução Foto: Reprodução

A Rússia se retirará do projeto da Estação Espacial Internacional “depois de 2024” após cumprir suas obrigações.

A informação, divulgada nesta terça-feira (26), consta em um comunicado do Kremlin sobre uma reunião do recém nomeado chefe da agência espacial russa Roscosmos, Yuri Borisov, e o presidente russo, Vladimir Putin.

“Você sabe que estamos trabalhando no âmbito da cooperação internacional na Estação Espacial Internacional. Sem dúvida, cumpriremos todas as nossas obrigações com nossos parceiros, mas a decisão de deixar a estação após 2024 foi tomada”, disse Borisov a Putin no documento emitido pelo Kremlin.

“Acho que, a essa altura, começaremos a formar a estação orbital russa”, disse Borisov. A retirada da Rússia seria um grande golpe para a ISS, um modelo de cooperação internacional que vigora a décadas. O anúncio ocorre no momento em que a guerra na Ucrânia estremeceu profundamente suas relações com os EUA e a Europa.

Nasa não foi comunicada oficialmente

A Rússia não comunicou à Nasa sua intenção de se retirar da ISS em 2024, disse um alto funcionário da agência espacial norte-americana à Reuters. “Nada oficial ainda”, disse Robyn Gatens, diretora da estação espacial da Nasa, à Reuters em uma conferência da ISS em Washington. “Nós literalmente acabamos de ver isso também. Não recebemos nada oficial”, acrescentou.

