Brasil Banco Central lança moedas comemorativas dos 200 anos da Independência e estreia "moeda colorida"

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2022

Moedas têm valor de face de R$ 2 e R$ 5, e serão vendidas por R$ 34 e R$ 420, respectivamente Foto: Banco Central/Reprodução Foto: Banco Central/Reprodução

O BC (Banco Central) lançou nesta terça-feira (26) duas moedas comemorativas alusivas aos 200 anos da Independência do Brasil. Uma das moedas é de prata e a outra é de cuproníquel (liga de cobre e de níquel).

Segundo o BC, a moeda de R$ 2, feita em cuproníquel, é a primeira da história a conter detalhes coloridos em um dos lados. O reverso da moeda exibe uma faixa verde-amarela e a primeira estrofe do Hino da Independência, escrito por Evaristo da Veiga.

A venda será realizada exclusivamente pelo site Clube da Medalha da Casa da Moeda. O lançamento das moedas foi aprovado em setembro do ano passado pelo CMN (Conselho Monetário Nacional).

A homenagem está sendo coordenada pela Comissão Interministerial Brasil 200 Anos, chefiada pela Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo. O Banco Central já lançou diversas moedas comemorativas ao longo da história. Entre elas, dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, do centenário da Imigração Japonesa no Brasil e do Ayrton Senna.

As moedas serão destinadas a colecionadores. Serão produzidas pela Casa da Moeda, estatal federal. A moeda de prata custará R$ 420 e a de cuproníquel, R$ 34.

“As duas moedas que lançamos hoje retratam esse momento histórico que trouxe como desfecho a independência do nosso país”, afirmou o presidente do BC, Roberto Campos Neto.

