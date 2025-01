Mundo Rússia diz que Putin está pronto para discutir a Ucrânia com Trump

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2025

Vladimir Putin acusou Kiev de ser contra as conversas de cessar-fogo. (Foto: Sergei Savostyanov, TASS/Fotos Públicas)

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, está pronto para dialogar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de acordo com o Kremlin, que pontuou estar aguardando a sinalização do lado norte-americano.

“Putin está pronto, estamos esperando sinais, todos estão prontos”, declarou o porta-voz Dmitry Peskov nessa sexta-feira (24). “Assim que acontecer, se algo acontecer, informaremos”, acrescentou.

Trump disse a repórteres na quinta-feira (23) que quer se encontrar com Putin “imediatamente” e repetiu a afirmação de que a Rússia “deveria fazer um acordo” com a Ucrânia para encerrar a guerra em andamento no leste europeu.

“Então, acho que a Rússia deveria querer fazer um acordo. Talvez eles queiram fazer um acordo. Acho que, pelo que ouvi, Putin gostaria de me ver. Nós nos encontraremos assim que pudermos. Eu me encontraria imediatamente [com Putin]”, afirmou Trump durante uma cerimônia de assinatura de documentos no Salão Oval.

“A cada dia que não nos encontramos, soldados estão sendo mortos em um campo de batalha”, adicionou.

O porta-voz do Kremlin também destacou que a Rússia está pronta para negociar com os Estados Unidos sobre desarmamento nuclear, mas insiste em considerar os arsenais dos aliados dos EUA, Reino Unido e França.

Relação pragmática

Putin declarou nessa sexta que está pronto para tais negociações sobre a questão ucraniana. “No entanto, enfrentamos algumas questões particulares aqui que exigem atenção especial”, disse o mandatário, citado pela agência Tass, após sua visita à Universidade Estatal de Moscou.

O presidente russo acrescentou que sempre teve um relacionamento pragmático e de confiança com Trump, elogiando sua “inteligência”, tanto que se diz pronto para negociar diretamente com o republicano sobre a guerra em Kiev.

Ainda em relação ao magnata, Putin analisou que, caso Trump tivesse sido reeleito em 2020, o conflito na Ucrânia poderia não ter ocorrido. O russo complementou que o homólogo americano teve sua “vitória roubada” nas eleições vencidas pelo democrata Joe Biden.

Quanto à ameaça de Trump de impor mais sanções à Rússia se o país não acabar com a guerra, Putin respondeu que não acredita que o presidente americano tomará decisões que prejudiquem a economia dos EUA.

Ucrânia

A presidência ucraniana, por sua vez, afirmou que não poderá haver negociações entre Putin e Trump sobre a guerra sem a participação da União Europeia e da própria Ucrânia.

