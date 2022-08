Mundo Rússia faz exercício militar no sul da Ásia e invade espaço aéreo da Coreia do Sul

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2022

Uma das aeronaves russas entrou em sua zona de identificação de defesa aérea (ADIZ) e foi escoltada por caças das Forças Aéreas sul-coreanas Foto: Divulgação Uma das aeronaves russas entrou em sua zona de identificação de defesa aérea (ADIZ) e foi escoltada por caças das Forças Aéreas sul-coreanas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou nesta terça-feira (23) que realizou exercícios no mar do Japão. A ação contou com a presença de navios e aviões de guerra de Moscou. Segundo a Coreia do Sul, uma dessas aeronaves entrou em sua zona de identificação de defesa aérea (ADIZ) e foi escoltada por caças das Forças Aéreas do país.

Ao contrário do espaço aéreo, uma ADIZ é geralmente uma área na qual os países podem exigir unilateralmente que aeronaves estrangeiras tomem medidas especiais para se identificar, sem leis internacionais que regem uma ADIZ.

A Rússia não reconhece a ADIZ da Coreia do Sul. A China diz que a área não é espaço aéreo territorial e que todos os países devem desfrutar de liberdade de movimento lá.

Presença dos EUA na Ásia

Nesta segunda-feira (22), A Coreia do Sul e os Estados Unidos iniciaram seus maiores exercícios militares conjuntos em anos com a retomada do treinamento de campo. Os exercícios anuais de verão, renomeados para Ulchi Freedom Shield este ano e programados para terminar em 1º de setembro, ocorreram depois que o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol, que assumiu o cargo em maio, prometeu “normalizar” os exercícios combinados e aumentar a dissuasão contra a Coreia do Norte.

“Manter a paz na península coreana é construído em nossa postura de segurança hermética”, disse Yoon em uma reunião de gabinete, pedindo exercícios completos baseados em cenários do mundo real.

