Mundo Rússia impõe novas condições para o fim da guerra na Ucrânia

Por Redação O Sul | 7 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Uma nova rodada de negociação entre os países ocorreu nesta segunda-feira em Brest, cidade de Belarus Foto: Reprodução . (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Rússia impôs novas condições para cessar a guerra na Ucrânia, sugerindo uma mudança da Constituição do país vizinho para resguardar neutralidade em relação à adesão em blocos, além do reconhecimento da Crimeia como território russo e das repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk como territórios independentes, afirmou nesta segunda-feira (07) o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Uma nova rodada de negociação entre os países ocorreu nesta segunda-feira em Brest, cidade de Belarus, onde foram alcançados alguns avanços em relação à logística dos corredores humanitários na Ucrânia, disse um dos negociadores ucranianos.

“Continuaram as consultas intensivas sobre o bloco político básico dos regulamentos, juntamente com um cessar-fogo e garantias de segurança”, complementou Mykhailo Podoliyak, conselheiro da Presidência ucraniana, no Twitter.

A abertura dos corredores têm sido um pedido constante do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Os ucranianos, no entanto, alegam que os russos estão tentando manipular a saída dos refugiados para que o destino seja Belarus ou a própria Rússia, e que novos ataques ocorreram.

Em comunicado no domingo (06), as forças russas citaram o líder francês Emmanuel Macron e informaram que não vão atirar em civis. Segundo um funcionário da Defesa dos Estados Unidos, a Rússia já disparou mais de 600 mísseis desde o início da invasão e estão cercando grandes cidades ucranianas, como Kiev, Kharkiv e Chernihiv.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo