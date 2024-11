Mundo Rússia lança “ataque massivo” de 120 mísseis e 90 drones contra a Ucrânia

17 de novembro de 2024

Explosões foram ouvidas em toda a Ucrânia no domingo.

A Rússia lançou um ataque “em larga escala” contra infraestruturas de energia da Ucrânia na manhã deste domingo (17), segundo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. De acordo com ele, 120 mísseis e 90 drones foram lançados contra o país.

Explosões foram ouvidas em toda a Ucrânia no domingo, incluindo na capital, Kiev, no principal porto do sul, Odesa, bem como nas regiões oeste e central do país, de acordo com a agência de notícias Associated Press. O ataque combinado de drones e mísseis foi o mais poderoso lançado pela Rússia contra a Ucrânia em três meses, segundo o chefe da Administração Militar da cidade de Kiev, Serhii Popko.

O Ministério de Defesa russo disse que “atacou de forma extensiva instalações críticas de infraestrutura energética que garantem o funcionamento do complexo militar-industrial da Ucrânia”, citando instalações de produção de gás e energia. Ao todo, 144 áreas foram visadas, incluindo outras estruturas de apoio à defesa ucraniana, como campos de aviação militares, depósitos de drones e equipamentos militares, segundo a Defesa russa.

Zelensky acusou a Rússia de ter como alvo a infraestrutura energética ucraniana. A agressão ocorreu em meio a crescentes temores sobre as intenções da Rússia de devastar a capacidade de geração de energia da Ucrânia antes do frio inverno.

Vários tipos de drones foram utilizados no ataque russo, incluindo Shaheds de fabricação iraniana, além de mísseis de cruzeiro, balísticos e balísticos lançados por aeronaves, segundo Zelensky. Cerca de 140 projéteis foram abatidos pela defesa aérea do país, de acordo com o presidente.

