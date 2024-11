Política Em evento ligado ao G20, Lula diz que cidades têm papel a cumprir contra mudanças climáticas e cobra financiamento para ações

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2024

O petista deu as declarações durante o Urban 20, um fórum que reúne prefeitos de países que integram o G20.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste domingo (17) que as cidades devem ser protagonistas nas medidas contra os extremos climáticos e cobrou financiamento para ações ligadas ao meio ambiente.

O petista deu as declarações durante o Urban 20, um fórum que reúne prefeitos de países que integram o G20, que ocorre no Rio de Janeiro nesta semana.

O Urban 20 foi lançado em dezembro de 2017, em Paris (França). A iniciativa foi convocada por uma rede global de prefeitos das principais cidades do mundo que discutem ações para enfrentar a crise climática.

“A proposta é facilitar um envolvimento duradouro entre o G20 e as cidades, aumentar o perfil das questões urbanas na agenda de cooperação internacional e estabelecer um fórum para as cidades desenvolverem uma mensagem coletiva para informar sobre as negociações do G20”, informou o grupo.

Na abertura do discurso, o petista brincou com os presentes sobre o tempo no Rio de Janeiro neste domingo. Ele disse que o sol apareceria para que as autoridades pudessem ver um bonito dia de sol na “cidade maravilhosa”. Ele disse para os participantes do U20 “se sentirem em casa”.

Ele também citou a favela da Maré, local de origem da vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018. Nesse momento, com a voz embargada, o petista rendeu homenagens à Marielle.

2024-11-17