Mundo Rússia lança maior ataque contra Ucrânia desde janeiro e usa míssil hipersônico para bombardear Kiev

Por Redação O Sul | 9 de março de 2023

A usina nuclear de Zaporizhzhia foi atingida e ficou sem fornecimento de energia. (Foto: Reprodução/Flickr)

A usina nuclear de Zaporizhzhia foi atingida e ficou sem fornecimento de energia. O funcionamento ocorre no momento por meio de geradores a diesel, disse a National Nuclear Power Company State Enterprise (Energoatom), operadora de energia nuclear do país. “A última ligação entre a usina nuclear ocupada de Zaporíjia e o sistema de energia ucraniano foi cortada”, afirmou.

De acordo com o The Guardian, o Energoatom informou que o quinto e o sexto reatores estão parados, e a energia elétrica necessária ao funcionamento da central é fornecida por 18 geradores a diesel, que têm combustível suficiente para 10 dias.

O chefe da agência nuclear das Nações Unidas emitiu um apelo apaixonado depois que os ataques cortaram temporariamente as linhas de energia externas da usina nuclear de Zaporizhzhia, ocupada pela Rússia, na Ucrânia, e a forçaram a mudar para geradores a diesel.

Foi a sexta vez que a usina teve que mudar para o fornecimento de energia de emergência desde o início da guerra, disse o funcionário Rafael Mariano Grossi. “Se permitirmos que isso continue repetidamente, um dia nossa sorte acabará”, disse ele, referindo-se à possibilidade de um acidente nuclear.

Ataque a civis

Cinco pessoas morreram em suas casas quando um foguete caiu em uma área residencial na região oeste de Lviv, na fronteira com a Polônia, e uma pessoa morreu na região de Dnipropetrovsk, no centro da Ucrânia, disseram autoridades locais.

Ao norte, na região de Kharkiv, perto da fronteira com a Rússia, 15 mísseis atingiram infraestruturas e um prédio residencial, disse o chefe da administração militar da região em sua conta no Telegram. Três pessoas também foram mortas em bombardeios russos na cidade de Kherson, no sul, disseram autoridades.

Na capital, Kiev, duas grandes explosões com uma hora de diferença feriram pelo menos dois moradores e enviaram uma nuvem de fumaça negra que se elevou do centro da cidade, sacudindo janelas e envolvendo carros em chamas. Pelo menos um míssil hipersônico parece ter atingido a capital, disse uma autoridade em Kiev.

“O inimigo lançou cerca de 15 tiros de bombardeio sobre a cidade e a região. Os ocupantes russos mais uma vez visaram uma infraestrutura crítica”, disse Oleg Sinegubov, governador da região de Kharkov.

De acordo com autoridades locais, edifícios residenciais também foram atingidos. O governador da região de Lviv, Maksim Kozitskii, disse que quatro pessoas morreram após um míssil ter atingido uma área residencial no distrito de Zolochivskii. Equipes de resgate estavam vasculhando os escombros, disse ele, sob os quais mais pessoas poderiam estar presas.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, relatou as explosões na capital ucraniana: “Explosões no distrito de Holosiivskyi da capital. Todos os serviços são direcionados ao ponto”, disse Klitschko nas redes sociais, referindo-se a uma área ao sul da cidade. Segundo o jornal The Guardian, 40% da população da capital está sem energia e, consequentemente, sem aquecimento nas casas.

Klitschko confirmou que houve também uma explosão no distrito de Svyatoshyn, reportando “duas vítimas”. Em uma postagem no Twitter, a porta-voz do presidente Volodymyr Zeleksnky, Iuliia Mendel, acrescentou que as vítimas ficaram apenas feridas.

Vídeos publicados por moradores nas redes sociais mostram o resultado dos bombardeios em várias áreas de Kiev. A estação de energia termoelétrica foi atingida por mísseis e é possível avistar a fumaça num dos registros feitos próximo ao local.

Em Kharkiv, as informações são passadas pelo governador da região, Oleg Synegubov: “O inimigo lançou cerca de 15 bombardeios contra a cidade e a região. Mais uma vez atacaram a infraestrutura crítica”, disse Synegubov, nas redes sociais.

Na região de Odessa, o governador Maksym Marchneko disse que “mísseis atingiram a infraestrutura de energia da região e danificaram edifícios residenciais” após um “ataque maciço de mísseis”. Na cidade de Zhytomyr, as autoridades relatam que a população está sem fornecimento de água.

O governador de Kharkiv especificou que, “de acordo com informações preliminares, um prédio residencial privado na região de Kharkov foi atingido”. Synegubov acrescentou que as informações sobre as vítimas e a escala dos danos ainda estavam sendo “esclarecidas”.

Autoridades de Kharkiv informaram, ainda, que a “infraestrutura de energia” foi atacada e que houve “problemas” com o fornecimento de eletricidade em partes da cidade.

O mesmo aconteceu na região de Odessa, onde o governador Marchneko esclareceu que “felizmente não houve vítimas”, embora fosse necessário adotar “restrições no fornecimento de energia elétrica”.

Os sistemas de defesa aérea foram ativados na região de Kiev, de acordo com a administração militar local. O governador da região ocidental de Khmelnitsky, Segiy Gamaliy, pediu aos moradores que “fiquem em abrigos” depois de alertar que “o inimigo está atacando a infraestrutura crítica do país”.

As sirenes de ataque aéreo apitaram durante horas por toda a Ucrânia, incluindo a capital, Kiev, onde os residentes foram sacudidos da cama por explosões.

