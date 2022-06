Geral Rússia nega autoria de ataque que deixou ao menos 18 mortos em shopping na Ucrânia

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2022

O governo de Vladimir Putin foi acusado por Kiev de lançar um míssil contra o edifício. (Foto: Reprodução/Twitter)

A Rússia negou nesta terça-feira (28) que tenha sido responsável pelo bombardeio de um shopping na cidade ucraniana de Kremenchuk, na segunda-feira, que deixou ao menos 18 mortos. O governo de Vladimir Putin foi acusado por Kiev de lançar um míssil contra o edifício, mas justificou que o local em desuso pegou fogo depois do ataque a um depósito de armas próximo.

O Ministério da Defesa russo assegurou em comunicado que destruiu com mísseis de “alta precisão” depósitos de armas entregues por países ocidentais, localizados na zona de uma fábrica de maquinaria de construção, junto ao centro comercial.

“As detonações das munições destinadas às armas ocidentais causaram o incêndio… em um shopping que não estava aberto”, disseram os militares russos.

Na versão do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, porém, havia “mais de mil pessoas” no centro comercial no momento do ataque. De acordo com serviços de emergência locais, outra 59 pessoas ficaram feridas. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostravam o centro comercial pegando fogo, com grandes colunas de fumaça e caminhões dos bombeiros por perto. O G7 chamou o incidente de “crime de guerra”.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, considerou que “as explicações exaustivas do Ministério da Defesa refutam totalmente a versão ucraniana” dos fatos.

Desde o início da invasão militar na Ucrânia em 24 de fevereiro, a Rússia negou consistentemente todas as acusações de bombardeio ou ataque a civis. O governo alega que todas as situações são uma armação ou atribui os eventos à Ucrânia.

Líderes do G7

Os líderes do G7 – grupo formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido – condenaram o “ataque abominável” cometido pelas tropas russas contra o shopping de Kremenchuk, na província centro-oriental de Poltava.

“Condenamos solenemente o abominável ataque a um shopping center em Kremenchuk. Juntamo-nos à Ucrânia no luto pelas vítimas inocentes deste ataque brutal. Ataques indiscriminados a civis inocentes são um crime de guerra. O presidente russo, Vladimir Putin, e os responsáveis serão responsabilizados”, diz o comunicado.

Os líderes do G7 enfatizaram ainda que reforçaram “o apoio inabalável à Ucrânia devido à agressão russa, uma guerra injustificada que dura 124 dias”.

“Continuaremos a prestar apoio financeiro e humanitário e militares para a Ucrânia, pelo tempo que for necessário”, concluiu a nota. As informações são da agência de notícias AFP e Ansa.

