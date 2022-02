Mundo Rússia prende quase 3 mil pessoas que protestavam contra guerra na Ucrânia

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2022

Pelo menos 1.370 foram detidos em protestos em Moscou. Foto: Reprodução/Twitter Pelo menos 1.370 foram detidos em protestos em Moscou. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Um total de 2.692 pessoas foram detidas em protestos contra a guerra na Ucrânia desde quinta-feira (24), informa neste sábado (26) o site independente de monitoramento de protestos OVD-Info.

Pelo menos 1.370 foram detidos em protestos em Moscou, capital russa, segundo o monitoramento. As manifestações estão em andamento em pelo menos 27 cidades, de acordo com o OVD-Info.

Na quinta-feira, o Comitê de Investigação da Rússia alertou que a participação em qualquer protesto anti-guerra era ilegal. Ele também disse que ofensas poderiam ser registradas nos registros criminais dos participantes, o que “deixaria uma marca no futuro da pessoa”.

Tropas

O Ministério da Defesa russo afirmou que suas tropas receberam ordens para retomar ofensiva “em todas as direções”, depois que uma suspensão foi ordenada para as negociações com o governo ucraniano.

“[Na sexta-feira], depois que o regime de Kiev declarou sua prontidão para negociações, as hostilidades ativas nas principais direções da operação foram suspensas”, disse o porta-voz do Ministério da Defesa, major-general Igor Konashenkov, em um comunicado neste sábado (26).

“Depois que o lado ucraniano abandonou o processo de negociação, hoje todas as unidades receberam ordens para continuar sua ofensiva em todas as direções, de acordo com o plano de operação”.

Um conselheiro presidencial ucraniano negou na madrugada de sábado que a Ucrânia se recusou a negociar.

