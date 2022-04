Mundo Rússia redireciona forças na Ucrânia; corredores humanitários serão abertos neste sábado

2 de abril de 2022

Mariupol é uma das cidades mais afetadas desde o início da guerra, em 24 de fevereiro

Enquanto as forças russas se reagrupam para concentração no sudeste ucraniano, pelo menos sete corredores humanitários serão abertos neste sábado (02) para a retirada de civis, segundo informou a vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk.

Anunciando os corredores em um post no Facebook, Vereshchuk disse que a lista inclui a rota da cidade sitiada de Mariupol, no sul, até a cidade de Zaporizhzhia, controlada pelo governo, no sudeste da Ucrânia.

Mariupol é uma das cidades mais afetadas desde o início da guerra, em 24 de fevereiro. Sobre o reagrupamento das tropas russas, segundo informou neste sábado a inteligência militar britânica, as forças ucranianas estão aproveitando para avançar nos arredores de Kiev. Os russos também se retiraram do aeroporto Hostomel, perto da capital.

Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas por explosões em meio a protestos contra a ocupação russa na cidade de Enerhodar, no centro da Ucrânia, de acordo com a empresa estatal de energia nuclear Energoatom. As informações foram divulgadas em uma série de declarações neste sábado.

A cidade, que fica perto da usina nuclear de Zaporizhzhia, tomada pelas forças russas no início de março, tem visto protestos esporádicos desde sua ocupação. A Energoatom postou um vídeo de cena que parecia mostrar multidões sendo dispersas por tiros de armas automáticas e tiros de flash-bang.

