Por Redação O Sul | 11 de Maio de 2020

Uma nova alta nos casos confirmados de coronavírus fez com que o número total de notificações na Rússia ultrapassasse, nesta segunda-feira (11), a quantidade verificada na Itália e no Reino Unido. Com isso, a Rússia se tornou a terceira nação com mais pacientes infectados pela Covid-19 no mundo.

No total, a Rússia tem 221 mil casos confirmados da doença. Só a Espanha e os Estados Unidos têm números maiores, com 1,3 milhão e 224 mil, respectivamente.

A Rússia, no entanto, registra 2 mil mortes e é o 18º do mundo em número de óbitos. A Espanha tem 26,6 mil mortes, e os EUA, quase 80 mil.

