Por Redação O Sul | 11 de Maio de 2020

Larissa Peixoto assume a função após o cargo ficar vago durante cinco meses Foto: Reprodução/Facebook

Após cinco meses sem titular, o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) tem uma nova presidente. A nomeação de Larissa Peixoto foi publicada nesta segunda-feira (11) no Diário Oficial da União.

A nomeação foi assinada por Walter Braga Netto, ministro da Casa Civil. Larissa é servidora do Ministério do Turismo, ao qual o instituto está subordinado. Ela ocupava a direção do Departamento de Desenvolvimento Produtivo da Secretaria Nacional de Integração Interinstitucional.

Larissa atuou na formatação do Programa Revive no Brasil, uma parceria com o Ministério da Economia de Portugal para a recuperação de patrimônios históricos e culturais e seu aproveitamento para fins turísticos.

Desde a exoneração de Kátia Bogéa pelo então secretário de Cultura, Roberto Alvim, o Iphan ficou com a presidência vaga. A arquiteta Luciana Rocha Feres chegou a ser nomeada para o cargo, mas a portaria foi cancelada no dia seguinte. Kátia Bogéa ocupou a presidência do insituto entre 2016 e 2019.

