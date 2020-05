Dicas de O Sul Shoppings da Rede Iguatemi ajudam clientes a enfrentarem o isolamento social com o projeto Iguatemi com Você

Por Redação O Sul | 11 de Maio de 2020

Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Nas últimas semanas, a Iguatemi Empresa de Shopping Centers lançou um novo projeto intitulado Iguatemi com Você, criado com o objetivo de ajudar os clientes a enfrentarem o isolamento social com mais facilidade.

Por meio de lives realizadas no perfil do Instagram de alguns dos shoppings da rede e conteúdos com dicas exclusivas, os clientes encontram uma grade completa com temas variados, como Wellness, Saúde, Família, Entretenimento, Gastronomia, Arte & Cultura e Beleza. Essa foi a forma encontrada pela companhia para manter a relação de proximidade com todos os clientes.

Aulas de yoga, meditação, funcional, sugestões de receitas de restaurantes renomados, bate-papos com especialistas de saúde, arte e bem-estar, apresentações de artistas e a tradicional sessão ao vivo com o pianista do Iguatemi São Paulo são algumas das atividades que têm atraído a atenção dos internautas.

O Praia de Belas Shopping, que faz parte do grupo há 29 anos, e o I Fashion Outlet Novo Hamburgo, há seis anos, também participam da ação nas redes sociais trazendo conteúdos exclusivos.

“Promover experiências incríveis sempre foi a expertise da Iguatemi. Com o projeto Iguatemi com Você, estamos produzindo conteúdos exclusivos para os clientes, com a nossa curadoria, tornando esse período de isolamento social um pouco mais leve e produtivo. Nossos shoppings fazem parte do cotidiano das pessoas e essa foi uma das formas que encontramos de nos mantermos próximos, mesmo com os empreendimentos temporariamente fechados”, conta Alexandre Biancamano, diretor de marketing da rede Iguatemi.

Os conteúdos, ideias e dicas são veiculados diariamente em diferentes horários. Para conferir, basta acessar o perfil oficial do shopping @praiadebelas e do @ifashionoutletnh no Instagram.

