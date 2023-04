Agro Rússia suspende embargo às importações de carne bovina brasileira

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Em 2022, as exportações brasileiras de carne bovina para a Rússia somaram cerca de US$ 165 milhões Foto: Divulgação Em 2022, as exportações brasileiras de carne bovina para a Rússia somaram cerca de US$ 165 milhões. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo federal anunciou nesta sexta-feira (7) o fim do embargo da Rússia às importações de carne bovina brasileira imposto no dia 1º de março, devido a um caso de EEB (Encefalopatia Espongiforme Bovina) – doença conhecida como “mal da vaca louca” – no Pará.

O governo russo havia suspendido as importações de carne bovina proveniente de animais com mais de 30 meses de idade oriundos do Pará.

Segundo o Ministério de Relações Exteriores do Brasil, a forma atípica da enfermidade de ocorrência natural e espontânea no rebanho bovino não representa risco à saúde pública e tampouco justifica restrições às importações, conforme diretrizes da Organização Mundial de Saúde Animal.

“O MRE, por meio de sua rede de embaixadas, em conjunto com as adidâncias agrícolas do Ministério da Agricultura e Pecuária em países estratégicos, segue atuando desde a ocorrência do caso de EEB para evitar fechamentos indevidos de mercados”, informou a pasta.

Em 2022, as exportações brasileiras de carne bovina para a Rússia somaram cerca de US$ 165 milhões, o equivalente a 24 mil toneladas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Agro

https://www.osul.com.br/russia-suspende-embargo-as-importacoes-de-carne-bovina-brasileira/

Rússia suspende embargo às importações de carne bovina brasileira

2023-04-07