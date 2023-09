Brasil Rússia suspende exportação de diesel e deixa setor em alerta no Brasil

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O país europeu é um dos maiores produtores globais de petróleo e derivados. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil O país europeu é um dos maiores produtores globais de petróleo e derivados. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Rússia decidiu proibir temporariamente suas exportações de óleo diesel. O fato tem gerado uma pressão adicional sobre a Petrobras para que aumente o preço dos combustíveis no mercado interno.

O país europeu é um dos maiores produtores globais de petróleo e derivados e o diesel russo se tornou muito presente no mercado brasileiro neste ano. As sanções impostas à Rússia por conta da invasão à Ucrânia obrigou os russos a alocarem seu produto em novos mercados, como é o caso do brasileiro.

O Brasil precisa importar algo em torno de 25% a 30% de diesel no mercado interno, e passou a ter a Rússia como principal fonte de importação, papel que antes era exercido pelos Estados Unidos. E, como em agosto três em cada quatro litros de diesel trazidos para o País (74%) tiveram origem russa, segundo dados do governo federal, alguma escassez de combustível pode ser enfrentada, diz o especialista da consultoria de preços Argus, Amance Boutin.

Ainda assim, pondera ele, a tendência é que o fornecimento russo não demore a se estabilizar, o que vai limitar no tempo os efeitos do decreto do Kremlin.O ex-diretor da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Aurélio Amaral, avalia que a suspensão russa pode acarretar em um novo reajuste de preço feito pela Petrobras.

“O Brasil via precisar olhar fontes alternativas, com pressão grande da volta de algum subsídio do governo ou da própria Petrobras fazer essa contenção da volatilidade. É preciso ter atenção de como este cenário vai evoluir nos próximos dias”.

Especialistas apontam que a Rússia pode ter suspendido a exportação de diesel por questões mercadológicas e também de olho no inverno europeu. Os russos poderiam estar formando estoque para uma estação que promete ser rigorosa. A Rússia tem uma política de longa data de limitar os preços dos combustíveis no varejo, tentando controlá-los de acordo com a inflação oficial.

Para o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), Pedro Rodrigues, a decisão afeta os importadores brasileiros, que já encontravam dificuldades em trazer gasolina e diesel para o mercado interno.

“Se essa medida permanecer, a gente vai ter aqui um diesel mais caro, o que pode influenciar uma subida de preços da Petrobras. Essa nova política de preços, que não é mais o PPI, é uma política agora pouco transparente e muito pouco previsível. Mas, a gente vê um aumento da defasagem e risco de falta de diesel ou de restrição à oferta de diesel no Brasil”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/russia-suspende-exportacao-de-diesel-e-deixa-setor-em-alerta-no-brasil/

Rússia suspende exportação de diesel e deixa setor em alerta no Brasil

2023-09-23