Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2023

O fisco liberou também a consulta ao quinto e último lote de restituição. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Receita Federal divulgou na última sexta-feira (22) o balanço das declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) deste ano. Pelo menos 1,95 milhão de declarações foram retidas em malha fina, 3,1% do total entregue.

O fisco liberou também na sexta-feira a consulta ao quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda e avisa que vai pagar vai pagar R$ 1,9 bilhões para 1,2 milhão de contribuintes na próxima sexta (29).

Com isso, a Receita encerra o pagamento de todas as restituições do exercício 2023 que não apresentaram inconsistência. Entre março e setembro deste ano, a Receita Federal recebeu pouco mais de 43 milhões de declarações do IRPF 2023, ano-base 2022.

A consulta ao 5º lote do Imposto de Renda 2023 foi liberada no site da Receita Federal. Vale lembrar que não há horário certo para que o pagamento seja feito.

Para o quinto lote, está previsto o pagamento de R$ 1.965.610.737,14. Contribuintes com prioridade idosos, pessoas com deficiência, trabalhadores do magistérios e solicitantes da declaração pré-preenchida ou recebimento por pix.

O total de pessoas que vai receber a última restituição do Imposto de Renda do ano é dividido em:

– 7.402 idosos acima de 80 anos;

– 57.572 contribuintes entre 60 e 79 anos;

– 6.847 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave;

– 19.864 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

– 141.577 contribuintes que receberam prioridade por terem escolhido a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via Pix.

Consultar restituição do Imposto de Renda 2023:

A consulta da restituição pode ser feita pelo site da Receita Federal. Na página que for aberta, preencha os campos com CPF, data de nascimento e ano referente à declaração. Ao final, preencha o Captcha e toque em “Consultar”.

A consulta também pode ser realizada pelo aplicativo Meu Imposto de Renda 2023. Para isso, basta abrir o app, tocar em “Consultar restituição” e informar os dados requisitados.

O valor restituído será depositado na conta bancária informada na Declaração do Imposto de Renda. Em caso do não pagamento, o contribuinte poderá resgatar o valor dentro do período de um ano no Banco do Brasil. Após este período, será necessário acessar o Portal e-CAC da Receita Federal e solicitar a restituição não resgatada na rede bancária.

Lá será possível saber o status de sua declaração e ainda descobrir se ficou alguma pendência ou divergência e se sua declaração caiu na ‘malha fina’. No e-Cac ainda é possível fazer a retificação de eventuais erros encontrados em sua declaração. Para acessar é preciso CPF, código de acesso (que você mesmo tem de gerar) e senha.

