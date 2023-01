Mundo Rússia transforma presidiários em “heróis” de guerra contra Ucrânia

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2023

Vladimir Putin entrega honraria a Aikom Gasparyan, membro do grupo Wagner. (Foto: Kremlin.ru/BBC News Brasil)

Por anos, o grupo mercenário russo Wagner, fundado pelo empresário Yevgeny Prigozhin, ficou fora dos holofotes. A elite governante negava a sua existência. Mas, com a invasão da Ucrânia, o grupo passou a desempenhar um papel cada vez mais importante para a Rússia no campo de batalha.

No último dia de 2022, o presidente russo, Vladimir Putin, viajou para entregar as medalhas mais importantes do país a combatentes que lutaram na Ucrânia. Um deles era um jovem barbudo com um uniforme diferente do restante do grupo. Era do tipo usado pelos mercenários russos.

Um de 40.000 homens

O jovem foi identificado como Aikom Gasparyan, um fã de artes marciais que foi preso em outubro de 2019 por tentativa de roubo em um café de Moscou. Ele foi condenado a sete anos de prisão.

Mas, em dezembro passado, o jovem foi visto em um vídeo no Telegram, postado em uma conta ligada ao grupo Wagner. Nas imagens, Gasparyan dizia que havia deixado a prisão na cidade de Ryazan e estava lutando na Ucrânia.

Ele se tornou um dos 40.000 ex-prisioneiros russos que, segundo estimativas dos Estados Unidos, estão atuando na Ucrânia. Eles lutam ao lado de 10.000 agentes contratados regulares do grupo.

Segundo o jornal americano Washington Post, esses dados foram coletados pelo grupo de direitos humanos “Russia Behind Bars”, que está rastreando o envolvimento dos prisioneiros na guerra.

O fundador do grupo, Yevgeny Prigozhin, fez rodadas de recrutamento no sistema penitenciário russo no ano passado. Ele prometeu uma ficha criminal limpa aos condenados que se juntaram à sua organização e foram enviados à guerra na Ucrânia. Mais tarde, descobriu-se que esses homens foram enviados para os pontos mais perigosos da linha de frente e muitos foram mortos.

O exército ucraniano afirmou que os ex-presidiários afiliados ao Wagner foram usados como bucha de canhão e que a grande maioria deles morreu.

Yevgeny Prigozhin

Antes da guerra, funcionários do governo russo negavam a existência de Wagner. Relatos de que Moscou estava usando mercenários para ampliar sua influência em outras partes do mundo foram veementemente rejeitados. As autoridades diziam que mercenários eram proibidos na Rússia e que ingressar em organizações dessa natureza poderia configurar crime.

O empresário Yevgeny Prigozhin processou muitos jornalistas por apontarem que ele era ligado ao grupo.

Em 2019, quando questionado sobre os combatentes russos na Síria, o presidente Putin disse que tinha conhecimento de algumas empresas de segurança privada que atuavam lá, mas que elas não estavam ligadas ao Estado russo. O presidente fez declarações semelhantes quando questionado sobre mercenários russos na Líbia em 2020.

Depois que a Rússia atacou a Ucrânia, isso mudou. Como o exército russo não conseguiu atingir seus objetivos na Ucrânia rapidamente, Yevgeny Prigozhin se tornou um crítico do comando militar e passou a se abrir mais sobre suas conexões com o grupo Wagner. Finalmente, em setembro do ano passado, ele admitiu que havia fundado a organização em 2014.

Mais recentemente, ele insistiu que os combatentes do Wagner foram os responsáveis pela tomada da cidade ucraniana de Soledar, duramente disputada. Começaram a circular na internet vídeos gravados por mercenários atacando o general Valery Gerasimov, chefe do Estado-Maior russo e atual comandante da operação na Ucrânia.

Para especialistas, a imagem de um agente do grupo Wagner recebendo um prêmio e apertando a mão do presidente Putin não apenas causou ondas de entusiasmo entre os seguidores da organização, como representou uma tentativa de normalizar esse grupo sombrio — acusado de crimes de guerra na Ucrânia e, anteriormente, na Líbia e na República Centro-Africana.

Heróis glorificados

Em agosto passado, a TV estatal russa transmitiu uma reportagem sobre um homem “que implorou para ir para a linha de frente” e acabou sendo morto na Ucrânia. A matéria descreveu um herói que se explodiu, matando três soldados ucranianos com ele.

A reportagem afirmou que o homem morto era Konstantin Tulinov, de 26 anos, que tinha condenações anteriores por “roubo de carro, assalto e drogas” e estava na prisão quando a guerra começou. Segundo a TV estatal, ele implorou para ir para a guerra, mesmo não tendo experiência militar.

Em 2019, o site de direitos humanos Gulagu.net publicou um vídeo vazado da prisão no qual Tulinov é visto abusando de outro prisioneiro. A BBC pediu posicionamento da prisão em que Tulinov estava, mas não recebeu resposta.

