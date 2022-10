Mundo Rússia usa drones “kamikazes” para atacar os arredores de Kiev

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2022

Nesta semana, a capital ucraniana sofreu o pior bombardeio desde o início da guerra, e 14 morreram. (Foto: State Emergency Service of Ukraine)

A Rússia lançou nesta quinta-feira (13) três drones “kamikazes” contra os arredores de Kiev, afirmou o governo ucraniano. A aeronave não tripulada, de fabricação iraniana e que se destrói ao ser lançada contra seus alvos, tem sido utilizada pela Rússia nas últimas semanas como forma de resistir à contraofensiva da Ucrânia para recuperar seus territórios.

Segundo o governo ucraniano, o ataque desta quinta foi feito com drones do modelo Shahed-136. O governo do Irã, no entanto, nega ter fornecido o armamento a Moscou, que também não comentou a utilização desse tipo de armamento.

Os drones foram lançados sobre Makariv, que fica a cerca de 50 quilômetros a oeste da capital ucraniana. As autoridades da cidade afirmaram que as aeronaves atingiram “instalações críticas de infraestrutura” – um tipo de ataque que também tem sido uma das táticas atuais das tropas russas.

Também foram registrados ataques em cidades como Mykolaiv e Lviv.

O ataque com os drones faz parte de uma retaliação da Rússia anunciada pelo próprio presidente Vladimir Putin após explosões na ponte da Crimeia na semana passada. A ponte – um símbolo de poder para Putin – foi construída em 2018 pelo governo russo para ligar por terra o território do país à península da Crimeia, que faz parte da Ucrânia, mas foi anexada pela Rússia em 2014.

Putin acusou o governo ucraniano de estar por trás das explosões na ponte e anunciou uma forte resposta. Dois dias depois, na última segunda (10), a Rússia lançou mísseis sobre a capital Kiev na maior ofensiva desde o início da guerra da Ucrânia, em 24 de fevereiro, e 14 pessoas morreram.

