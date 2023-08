Geral Russos suspeitos de espionagem são presos em investigação no Reino Unido

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2023

Os três possuem cidadania búlgara e devem ser julgados em Londres, no começo do ano que vem. (Foto: Reprodução)

Três supostos espiões russos foram presos devido a uma investigação no Reino Unido, informou a BBC News nessa terça-feira (15). Eles foram acusados de portar documentos de identidade falsos.

O trio foi preso – em fevereiro – sob a Lei de Segredos Oficiais por detetives antiterroristas da Polícia Metropolitana, que trata de casos envolvendo espionagem. Eles estão sob custódia desde então.

Cidadania búlgara

Os três possuem cidadania búlgara e devem ser julgados em Londres, no começo do ano que vem. O trio ainda não apresentou nenhuma defesa para as acusações.

Eles são:

– Orlin Roussev, de 45 anos;

– Bizer Dzhambazov, de 41anos;

– Katrin Ivanova, de 31 anos.

Diversas residências

Segundo a BBC, eles moraram em diversas residências no Reino Unido por anos, trabalhando em vários empregos. Roussev, por exemplo, se mudou para o Reino Unido em 2009 e passou três anos trabalhando em uma função técnica em serviços financeiros.

Seu perfil no LinkedIn aponta que ele teve uma empresa que interceptava sinais de comunicações e eletrônicos.

Já Dzhambazov e Ivanova foram descritos por vizinhos entrevistados pela BBC como um casal. A dupla, que se mudou para o Reino Unido há cerca de uma década, dirigia uma organização comunitária que prestava serviços ao povo búlgaro.

De acordo com documentos do estado búlgaro acessados pela BBC, eles também trabalharam para comissões eleitorais em Londres, que facilitam a votação nas eleições búlgaras por cidadãos que vivem no exterior.

Vizinhos

Em declarações à BBC, vizinhos de duas casas anteriormente ocupadas pelo casal disseram que ele trouxeram tortas e bolos de presente. Em sua casa mais recente em Harrow, os vizinhos disseram que os detetives passaram uma quantidade significativa de tempo vasculhando o local, com a presença visível da polícia por mais de uma semana.

A polícia antiterrorista falou publicamente sobre o aumento do tempo gasto em suspeitas de ameaças e espionagem do Estado, especialmente relacionadas à Rússia. A preocupação deles segue incidentes notórios dos últimos anos envolvendo operações russas de inteligência no Reino Unido. As informações são da BBC News.

