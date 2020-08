Ryan Reynolds apela a jovens para que festas no Canadá durante a pandemia não matem sua mãe

Ryan Reynolds tem uma mensagem para os adolescentes canadenses que preferem festas a praticar distanciamento social: “não matem minha mãe”.

A mensagem foi uma resposta a um apelo de John Horgan, o premier da Colúmbia Britânica, no Canadá, que pediu aos nativos proeminentes da região, como Reynolds e Seth Rogen, que ajudassem a espalhar a mensagem aos adolescentes de que festas não são seguras para eles nem para as pessoas com quem eles vivem durante a pandemia.

Reynolds, que nasceu em Vancouver, na Colúmbia Britânica, prontamente gravou uma mensagem de voz humorística sobre o tema, que também busca conscientizar os jovens sobre os resultados potencialmente fatais do comportamento irresponsável.

“Os jovens em BC estão festejando, o que é, claro, perigoso”, disse Reynolds. “Eles provavelmente não sabem que milhares de pessoas não apenas estão adoecendo com o coronavírus, mas também morrendo por causa dele. E, claro, é terrível que isso afete nossos entes queridos mais vulneráveis.”

O intérprete de Deadpool afirmou que a Colúmbia Britânica é “o lar de algumas das pessoas idosas mais legais da Terra”, especificamente sua mãe e o ativista ambiental David Suzuki.

“Minha mãe não quer ficar confinada em seu apartamento o dia todo. Ela quer estar cruzando a praia de Kitsilano à procura de algum jovem Abercrombie de 30 e poucos anos para encarnar sua fantasia de Sra. Robinson. Ela é insaciável”, disse Reynolds. “Mas é o seguinte, espero que os jovens em BC não matem minha mãe ou David Suzuki – ou uns aos outros. Tipo, não vamos matar ninguém, acho que isso é razoável.”

O ator terminou a mensagem com um pouco mais de humor, referenciando até o passado de sua esposa Blake Lively na série “Gossip Girl”.

“Eu adoro festas. Minha coisa favorita a fazer é sentar sozinho em meu quarto com uma taça de gim e as primeiras 32 temporadas de ‘Gossip Girl’, e isso pra mim é uma festa”, explicou. “Eu até desloquei meu ombro da última vez que fiz isso.”