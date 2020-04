Cultura Sábado, 18 de abril é o Dia Nacional do Livro Infantil, confira dicas de leitura para as crianças

17 de abril de 2020

No dia 18 de abril comemora-se o dia nacional do livro infantil, no Brasil. Esta data foi criada em 2002, no qual também é comemorado o aniversário do escritor Monteiro Lobato, considerado pioneiro e pai da literatura infantil brasileira.

“A literatura infanto-juvenil é uma das ferramentas mais fortes que temos para cuidar das próximas gerações. É com ela que podemos ensinar a crianças e jovens tudo o que aprendemos com o nosso passado e a olhar com mais carinho para o futuro. O atual momento, por exemplo, reflete impactos gerados no meio ambiente: desmatamento das florestas, poluição do ar e das águas, além do surgimento de novas doenças. Tudo isso faz parte das ações geradas ao longo dos últimos anos. Nessa discussão, é impossível falarmos sobre o futuro sem falar sobre a preservação do meio ambiente”, avalia a coordenadora de comunicação da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, Melissa Barbosa.

Para aproximar crianças e jovens da importância em manter a natureza protegida e bem conservada em favor do bem-estar de todos, a lista abaixo apresenta autores que trazem a temática do meio ambiente em suas obras.

Confira sete dicas de leitura:

A Reforma da Natureza, de Monteiro Lobato: Começando por ele, o pai da literatura infantil brasileira, a publicação traz uma reflexão sobre “e se você tivesse a oportunidade de reformar o mundo para deixá-lo do jeito que você quer? O que faria primeiro?”. Protagonizada pelos famosos personagens da Turma do Pica-Pau Amarelo, “A Reforma da Natureza” é uma leitura que garante aventuras, muita magia e uso da imaginação com as mudanças propostas por Emília, Dona Benta, Visconde de Sabugosa e Tia Anastácia.

O Menino da Terra, de Ziraldo: Trazendo provocações sobre “qual será o futuro do nosso planeta se as pessoas não respeitarem o mundo em que vivem?”, o autor do Menino Maluquinho fala sobre um possível recomeço para a humanidade e o que pode vir a acontecer se não tivermos o cuidado necessário e respeito com o meio ambiente.

Crianças da Amazônia, de Maurício Veneza: Em 32 páginas, o autor conta a história de Rodrigo, filho de seringueiro; Tonho, que mora numa casa que mais parece uma garça com as pernas dentro do rio; Francisco, que vive em Marajó; Joana, neta de quilombola; Bento, que é apaixonado pela festa do Boi-Bumbá; e Kiniriê, a garota indígena. O livro “Crianças da Amazônia” traz histórias de personagens locais e ensina as principais brincadeiras praticadas pelas crianças que vivem no Norte do país.

Coleção Meu Ambiente, da Fundação Grupo Boticário: E falando sobre brincadeiras, esta coleção de 18 livros paradidáticos trazem atividades, dicas e atividades que auxiliam crianças do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental a estarem mais próximas da natureza, mesmo dentro de casa. Desenvolvida com a coordenação pedagógica do Sistema Educacional Família e Escola (Sefe), a coleção contribui para o desenvolvimento de competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), como o exercício da curiosidade intelectual e abordagem própria das ciências para investigar causas, elaborar hipóteses, resolver problemas e criar soluções. A coleção também conta a história da “Turma do Miguel”, 12 personagens que possuem uma grande paixão em comum: a natureza. A coleção completa está disponível para download gratuito no site.

A Última Gota, de J. L. Diego: Em tempos de crise hídrica, o autor mostra às crianças a importância em preservar a água e o quanto ela é essencial em nossas vidas. Protagonizada pela personagem ‘Kika’, a história descreve cenários de escassez, desperdício e possíveis ações que podem ajudar a conservar a qualidade do líquido mais precioso para o planeta.

Azul e Lindo: Planeta Terra, Nossa Casa, de Ruth Rocha e Otávio Roth: Na mesma onda de preservação da água, este livro também fala sobre a importância nos cuidados com os solos, para que não se tornem desertos, e da conservação das florestas, para que não sejam devastadas. Nessa história, os autores destacam as principais ações que podem ajudar a cuidar do meio ambiente e garantir qualidade de vida para as próximas gerações, vivendo em um planeta azul e lindo.

Os Rios Morrem de Sede, de Wander Pirolli e Lelis: Uma leitura direcionada não só para crianças e jovens, mas para todos que se preocupam com a exploração desenfreada de recursos naturais. O livro conta a história de um rio farto de peixes e vida que, com o passar de quarenta anos, recebe uma aparência escura e envenenada. ‘Os Rios Morrem de Sede’ fecha a nossa lista trazendo ensinamentos sobre como as ações do homem podem impactar os ecossistemas e afetar o futuro.

