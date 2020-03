Cultura Instituições culturais do Estado propõem atividades virtuais

Por Redação O Sul | 31 de março de 2020

(Foto: Reprodução)

Embora suspensas as atividades presenciais nas instituições culturais do governo do Estado desde 18 de março, devido à pandemia de coronavírus, durante o período de isolamento, a Secretaria da Cultura (Sedac) está propondo práticas virtuais em suas redes. Para acompanhar, basta ficar atento às publicações e ações das instituições no Facebook e no Instagram.

Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs)

O Margs disponibiliza o acervo em seu site, onde é possível acessar e navegar pelas obras na aba “acervo”. A instituição tem mais de 5 mil obras de arte, abrangendo desde a primeira metade do século 19 até os dias atuais. A coleção reúne diferentes linguagens das artes visuais, como pintura, escultura, gravura, cerâmica, desenho, arte têxtil, fotografia, instalação, performance, arte digital e design, entre outros. Em sua conta do Instagram, o Margs interage com seus seguidores por meio das hashtags #museuemcasa e #museumfromhome. Na plataforma, a instituição compartilha conteúdos e convida os seguidores a postarem imagens e relatos de suas lembranças e experiências no museu. Acompanhe o Museu de Arte do Rio Grande do Sul pelo Facebook e You Tube também.

IECine RS e Cinemateca Paulo Amorim

O Instituto Estadual de Cinema do Rio Grande do Sul e a Cinemateca Paulo Amorim disponibilizam links de produções audiovisuais gaúchas nas redes sociais com o objetivo de manter o vínculo da população com o cinema durante o período de quarentena. Confira no Facebook do IECine RS ou pelo Instagram e Facebook da Cinemateca.

Museu da Comunicação Hipólito José da Costa (MuseCom)

O MuseCom utiliza plataformas digitais para oferecer ao público conteúdos culturais durante o período de isolamento. Utilizando os stories em seu perfil do Instagram, organiza e disponibiliza diversas recomendações de músicas, filmes e literatura, priorizando a produção gaúcha e brasileira. Para participar desta corrente e construção de um banco de dados digital de lazer, basta publicar sua sugestão de conteúdo, marcando o perfil da instituição no Instagram ou utilizando a hashtag #MuseCom.

Theatro São Pedro

A Orquestra do Theatro São Pedro compartilha óperas e concertos completos no seu canal no Youtube. A instituição publica os links em seus perfis no Facebook e Instagram, incentivando o público a ficar em casa, com as hashtags #TheatroSãoPedroemCasa, #CulturaEmCasa e #FiqueEmCasa. Além disso, o seguidor que postar fotos marcando o perfil do Theatro São Pedro no Instagram á sua foto compartilhada nos stories. A escolha das fotos é livre: fotos de show, peça, selfies com o lustre, fotos na fachada ou qualquer lembrança boa dentro do teatro.

Instituto Estadual do Livro (IEL)

Dando continuidade a corrente #FiqueEmCasa, o Instituto Estadual do Livro sugere leituras de obras digitais que publicou e estão disponíveis gratuitamente. Os links com as publicações completas estão compartilhados na página do IEL no Facebook.

Museu Histórico Farroupilha (Piratini)

Situado no município de Piratini, na zona sul do Estado, o Museu Histórico Farroupilha propõe atividades que aproximem, de modo virtual, as pessoas da instituição. Inicialmente, o museu oferta matérias e conteúdos interativos no Instagram e Facebook, criando uma série de publicações que apresentam curiosidades históricas, lendas e causos regionais.

Museu Estadual do Carvão

O Museu Estadual do Carvão, situado em Arroio dos Ratos, está contando a história de quem passou pelas ruínas da antiga usina de carvão onde está sediada a instituição. O museu pede que as pessoas enviem fotos e histórias de momentos especiais pelo e-mail museudocarvaooficial@gmail.com. Acompanhe o Museu Estadual do Carvão pelo Facebook e Instagram.

Discoteca Pública Natho Henn

A sugestão da Discoteca Pública Natho Henn é para todos aqueles que gostam de música e estavam sem o tempo especial que ela merece. Um disco que marcou a adolescência. Aqueles vinis guardados ou CDs esquecidos. A playlist do Spotify está atualizada? A sugestão é investir o tempo do isolamento social para escutar música. Acompanhe o Facebook e Instagram da Discoteca.

Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa)

Com os espetáculos suspensos, a Ospa disponibilizou, em seu canal no Youtube, 20 vídeos com gravações dos concertos da temporada de 2019.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Cultura