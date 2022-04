Rio Grande do Sul Sábado é Dia D para vacinação contra a gripe das crianças e idosos no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2022

Mais de dois milhões de crianças (maiores de 6 meses e menores de 5 anos) e idosos estão convocados para comparecer a um dos quase dois mil postos de saúde Foto: Divulgação Mais de dois milhões de crianças (maiores de 6 meses e menores de 5 anos) e idosos estão convocados para comparecer a um dos quase dois mil postos de saúde (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A SES (Secretaria da Saúde) e os municípios do Rio Grande do Sul estão mobilizados para este sábado (30) quando acontece o Dia D da campanha de vacinação contra a gripe (Influenza).

Mais de dois milhões de crianças (maiores de 6 meses e menores de 5 anos) e idosos estão convocados para comparecer a um dos quase dois mil postos de saúde que estarão extraordinariamente abertos na oportunidade.

Para as crianças, o compromisso também é para a vacinação contra o sarampo. Todas devem receber uma nova dose da vacina tríplice viral (que também protege contra a rubéola ou caxumba), independentemente de estarem ou não em dia com as doses de rotina (feita aos 12 e 15 meses de idade).

A campanha de vacinação da gripe teve sua primeira etapa aberta em 4 de abril para os idosos e os trabalhadores da saúde. O início da etapa para as crianças, que ocorreria somente na semana que vem, foi antecipado para esta última segunda-feira (25 de abril), devido à crescente demanda em atendimentos de urgência pediátrica na rede de saúde por quadros clínicos respiratórios.

Grupo prioritário: doses já aplicadas (% de cobertura) – população total estimada

Idosos (com 60 anos ou mais): 685.186 (32%) – 2.143.707

Crianças (maiores de 6 meses e menores de 5 anos): 3.798 (1%) – 620.932

Trabalhadores da saúde: 113.283 (31%)

Outros grupos: 5.272

Total de doses aplicadas: 807.539

Esquema de doses

Caso a criança esteja fazendo este ano pela primeira vez a vacinação contra a influenza, ela deverá fazer duas doses, com 30 dias de intervalo entre elas. Se ela já fez a vacina da gripe em algum outro ano o esquema é de dose única, assim como é para as demais idades. A vacinação contra a influenza e contra o sarampo (vacina tríplice viral) pode ocorrer no mesmo momento.

Demais grupos iniciam vacinação na segunda-feira

Na próxima semana, a partir da segunda-feira (dia 2 de maio) será iniciada a vacinação para todos os demais grupos prioritários. Serão cerca de 1,8 milhão de pessoas que estarão aptas para fazer a imunização. A definição dos grupos pelo Ministério da Saúde leva em conta o risco que as pessoas têm de desenvolverem formas graves da doença se infectadas ou a maior exposição ao vírus que possuam. Os demais públicos elegíveis e as suas respectivas populações estimadas são:

Gestantes e puérperas: 114.166

Povos indígenas: 24.659

Professores: 141.254

Pessoas com comorbidades: 777.224

Pessoas com deficiência permanente: 399.436

Forças de segurança e salvamento e Forças Armadas: 70.385

Caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo: 157.120

Trabalhadores portuários: 4.051

Funcionários do sistema prisional: 4.881

População privada de liberdade e adolescentes sob medidas socioeducativas: 40.099

TOTAL DOS GRUPOS PRIORITÁRIOS: 4.952.203

Vacina gripe trivalente

A vacina Influenza trivalente utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é produzida pelo Instituto Butantan. A formulação é constantemente atualizada para que a dose seja efetiva na proteção contra as novas cepas do vírus. A vacina será eficaz contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B.

Casos e óbitos por influenza no RS em 2022

O Rio Grande do Sul já contabilizou 220 internações por complicações em virtude da gripe pelo vírus Influenza (todas elas pela cepa A-H3N2). Entre esses, foram confirmados 37 óbitos, dos quais 25 foram em idosos.

Ao longo do ano passado foram 120 casos e 14 óbitos no Estado. As mortes foram registradas todas em novembro e dezembro.

