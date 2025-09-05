Domingo, 07 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Geral Sábado é o dia com mais furtos de celulares no Brasil; veja horários de pico

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

O crime acontece principalmente às 10h e no fim do dia, entre 18h e 20h. (Foto: Reprodução)

Sábado é o dia da semana com mais furtos de celulares no Brasil, aponta o Anuário de Segurança, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O crime acontece principalmente às 10h e no fim do dia, entre 18h e 20h. Os dados são de 2024.

O estudo existe desde 2011 e mapeia os registros criminais anualmente feitos pelas secretarias de segurança pública dos 26 estados e do DF.

Ao longo de 2024, os registros de roubos e furtos de celulares caíram 13%, mas superaram 917 mil casos.

De acordo com o Anuário, 18% dos furtos acontecem nos sábados e 16%, aos domingos. Os finais de semana concentram 34% dos registros deste crime no país.

Mulheres e homens se dividem de forma igual, em 50% cada, entre as vítimas de furto, enquanto 46% de quem tem o celular furtado tem de 20 a 39 anos.

Em relação aos roubos de celulares, crime em que há ameaça ou violência cometida contra a vítima, os registros se concentram de segunda a sexta-feira, nos dias úteis, e caem aos finais de semana.

Em relação aos horários, os roubos de celulares se concentram no período da noite, com 41% registros entre 18h e 23h. Oito em cada dez roubos são na rua.

Os homens (59%) são mais alvo de roubos de celulares do que as mulheres (41%). Pessoas de 20 a 39 anos concentram 52% das vítimas.

As cidades com mais celulares subtraídos são São Luís (MA), com taxa de 1.600 aparelhos levados a cada 100 mil habitantes; Belém (PA), com taxa de 1.452; e São Paulo (SP), com 1.425 casos a cada 100 mil pessoas.

Recuperação de celulares

O estudo mapeou que 1 em cada 12 celulares levados dos donos são recuperados pelas polícias, o que representa 8% de todos os crimes.

Além disso, 12 estados e o DF com ao menos um programa estadual para recuperação dos celulares: AL, BA, CE, MA, PB, PE, SE, PI, ES, MG, PA, AM e o DF.

Pelo Anuário, 8 estados não possuem nenhum programa voltado para o tema: AP, GO, RN, RS, RO, RR, SC e TO.

Outros 6 estados têm iniciativas isoladas, conforme define o Anuário. São eles MT, MS, SP, AC, PR e RJ.

O Anuário aponta que a queda nos roubos e furtos são “uma boa notícia”, mas que a recuperação de celulares e devolução aos donos “oscila bastante e parece indicar limitações na capacidade de processamento e investigação de tais casos pelo Poder Público”. “Essa deveria ser uma agenda a ser priorizada”, diz o estudo.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Geral

Polícia de Portugal investiga homem que ofereceu R$ 3 mil a quem matar brasileiros
Em meio a escalada de tensão com a Venezuela, governo Trump envia dez caças F-35 ao Caribe
https://www.osul.com.br/sabado-e-o-dia-com-mais-furtos-de-celulares-no-brasil-veja-horarios-de-pico/ Sábado é o dia com mais furtos de celulares no Brasil; veja horários de pico 2025-09-05
Deixe seu comentário

Últimas

Política Anistia: dos mais de 1,4 mil presos do 8 de Janeiro, 141 continuam na cadeia e 44 estão em prisão domiciliar
Economia Pix bate novo recorde e movimenta R$ 165 bilhões em um único dia
Política Michelle ataca o Supremo e chama ministros de tiranos às vésperas do julgamento de Bolsonaro
Política Presidente da Câmara dos Deputados fende equilíbrio e pacificação em publicação nas redes sociais sobre 7 de Setembro
Política Concentração de ato bolsonarista em Copacabana tem bandeiras dos Estados Unidos e faixas contra o Supremo
Mundo Drone lançado do Iêmen atinge aeroporto em Israel
Política Sem ministros do Supremo e com presidente da Câmara dos Deputados, Lula participa do desfile do 7 de Setembro
Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende 14 comunidades nesta semana em Porto Alegre
Política Governo federal distribui bonés com lema “Brasil Soberano” em desfile em Brasília
Porto Alegre Confira os locais da Operação Radar em Porto Alegre
Pode te interessar

Geral Veja o serviço de trânsito e transporte para o desfile deste 7 de setembro em Porto Alegre

Geral Eduardo Leite recebe embaixador da Argentina na Expointer para fortalecer integração entre os dois países

Geral Decisão do Supremo derruba em 96% ações na Justiça sobre FGTS

Geral Em meio a escalada de tensão com a Venezuela, governo Trump envia dez caças F-35 ao Caribe