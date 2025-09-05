Geral Sábado é o dia com mais furtos de celulares no Brasil; veja horários de pico

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O crime acontece principalmente às 10h e no fim do dia, entre 18h e 20h. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Sábado é o dia da semana com mais furtos de celulares no Brasil, aponta o Anuário de Segurança, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O crime acontece principalmente às 10h e no fim do dia, entre 18h e 20h. Os dados são de 2024.

O estudo existe desde 2011 e mapeia os registros criminais anualmente feitos pelas secretarias de segurança pública dos 26 estados e do DF.

Ao longo de 2024, os registros de roubos e furtos de celulares caíram 13%, mas superaram 917 mil casos.

De acordo com o Anuário, 18% dos furtos acontecem nos sábados e 16%, aos domingos. Os finais de semana concentram 34% dos registros deste crime no país.

Mulheres e homens se dividem de forma igual, em 50% cada, entre as vítimas de furto, enquanto 46% de quem tem o celular furtado tem de 20 a 39 anos.

Em relação aos roubos de celulares, crime em que há ameaça ou violência cometida contra a vítima, os registros se concentram de segunda a sexta-feira, nos dias úteis, e caem aos finais de semana.

Em relação aos horários, os roubos de celulares se concentram no período da noite, com 41% registros entre 18h e 23h. Oito em cada dez roubos são na rua.

Os homens (59%) são mais alvo de roubos de celulares do que as mulheres (41%). Pessoas de 20 a 39 anos concentram 52% das vítimas.

As cidades com mais celulares subtraídos são São Luís (MA), com taxa de 1.600 aparelhos levados a cada 100 mil habitantes; Belém (PA), com taxa de 1.452; e São Paulo (SP), com 1.425 casos a cada 100 mil pessoas.

Recuperação de celulares

O estudo mapeou que 1 em cada 12 celulares levados dos donos são recuperados pelas polícias, o que representa 8% de todos os crimes.

Além disso, 12 estados e o DF com ao menos um programa estadual para recuperação dos celulares: AL, BA, CE, MA, PB, PE, SE, PI, ES, MG, PA, AM e o DF.

Pelo Anuário, 8 estados não possuem nenhum programa voltado para o tema: AP, GO, RN, RS, RO, RR, SC e TO.

Outros 6 estados têm iniciativas isoladas, conforme define o Anuário. São eles MT, MS, SP, AC, PR e RJ.

O Anuário aponta que a queda nos roubos e furtos são “uma boa notícia”, mas que a recuperação de celulares e devolução aos donos “oscila bastante e parece indicar limitações na capacidade de processamento e investigação de tais casos pelo Poder Público”. “Essa deveria ser uma agenda a ser priorizada”, diz o estudo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/sabado-e-o-dia-com-mais-furtos-de-celulares-no-brasil-veja-horarios-de-pico/

Sábado é o dia com mais furtos de celulares no Brasil; veja horários de pico

2025-09-05