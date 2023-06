Notícias Sabatina de Cristiano Zanin, indicado para ministro do Supremo, está marcada para o dia 21 no Senado

12 de junho de 2023

O advogado foi indicado por Lula a uma vaga no STF. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

A sabatina do advogado Cristiano Zanin, indicado por Lula (PT) ao Supremo Tribunal Federal (STF), será no dia 21 de junho, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado, informou o senador Davi Alcolumbre (União-AP), presidente da comissão, nesta segunda-feira (12).

Pelo Twitter, Alcolumbre afirmou que a definição da data aconteceu após reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E que relator da indicação será o vice-presidente da Casa, senador Veneziano Vital do Rêgo, do MDB da Paraíba.

Indicado pelo presidente Lula a uma cadeira no Supremo, o advogado Cristiano Zanin, de 47 anos, é formado em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Especialista em litígios estratégicos e decisivos, empresariais ou criminais, Zanin foi advogado do presidente Lula nos processos da Operação Lava Jato, atuação que resultou na anulação das condenações de Lula pelo STF.

Como funciona

A sabatina costuma durar entre 8 e 12 horas de um dia. A de Edson Fachin, em 2015, por exemplo, teve 12 horas de duração. O atual ministro do STF foi questionado sobre assuntos que movimentam o debate público, como a redução da maioridade penal, o casamento LGBTQIA+ e a descriminalização do aborto.

Após a sabatina na CCJ, a comissão emite um parecer ao plenário do Senado. Todos os senadores, então, votam para decidir se a indicação do presidente da República pode prosseguir.

Sabatina de Cristiano Zanin, indicado para ministro do Supremo, está marcada para o dia 21 no Senado

2023-06-12