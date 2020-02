Celebridades Sabrina Sato diz que ganhou “vale night” no carnaval: “Ele está filmando todo dia”

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2020

Apresentadora é musa de um camarote na Sapucaí Foto: Reprodução/Instagram Apresentadora é musa de um camarote na Sapucaí (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Há 94 anos Josephine Baker chocou Paris com sua saia composta por 16 bananas de borracha. Para homenagear a diva e causando também impacto, Sabrina Sato vestiu fantasia semelhante, mas muito mais brilhante, com bananas douradas, para ser musa do Camarote N1 nessa primeira noite de desfiles do Grupo Especial no Carnaval do Rio.

“São 30 anos do camarote. Vim de Josephine Baker”, contou a mãe de Zoe, 1 ano, que está no Rio, mas em um hotel com os pais de Sabrina. “Zoe me acompanha. Está aqui, no hotel, com minha mãe e meu pai. Ela dorme cedo, apesar de ser minha filha, ela é muito regrada com horário. Coloco ela para dormir cedo”, afirmou a apresentadora, que está de “vale Night”, sem o marido, Duda Nagle.

“Duda está fazendo filme com Maria Casadevall e Fernanda Torres. Está filmando todos os dias em São Paulo. E eu fiquei aqui de boa”, brincou.

