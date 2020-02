Celebridades Noite de carnaval do Rio tem volta triunfal de Paolla Oliveira

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2020

A atriz voltou a cruzar a Marquês de Sapucaí como rainha de bateria depois de dez anos e causou com sua fantasia de Cleópatra na Grande Rio Foto: Divulgação/Riotur/Gabriel Nascimento Foto: Divulgação, Riotur/Gabriel Nascimento Foto: Divulgação/Riotur/Gabriel Nascimento

A primeira noite de desfiles do grupo especial do carnaval do Rio foi de Paolla Oliveira, 37. A atriz voltou a cruzar a Marquês de Sapucaí no domingo (23) como rainha de bateria depois de dez anos e causou com sua fantasia de Cleópatra na Grande Rio. Muito emocionada com a energia da escola, ela chorou na concentração e na dispersão.

Mais cedo, a atriz, que interpretou a Vivi Guedes de “A Dona do Pedaço” (TV Globo), passou pelos camarotes acompanhada do suposto namorado, o coach Douglas Maluf, que não quis comentar o relacionamento. “Para que vou explicar o que já está explicado. Vocês estão vendo”, tentou despistar ele.

