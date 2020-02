Celebridades Giovanna Antonelli foge da folia e diz que tirá-la de casa no carnaval é caro e difícil

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2020

A atriz Giovanna Antonelli, 43, resolveu ficar de fora da folia deste ano. Uma parceria entre ela e um camarote acabou melando de última hora, e a atriz já tinha viagem de volta para Portugal marcada para a manhã desta segunda-feira (24).

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, era para Giovanna marcar presença vip até 2h do último domingo (23) em um camarote da Sapucaí. Porém, segundo a coluna, os donos do espaço reavaliaram os valores pedidos por parte da equipe da atriz, e o acordo não saiu.

Giovanna explicou melhor o motivo de ficar de fora do carnaval em 2020. “As histórias rodam como as pessoas querem. Na verdade para me tirar de casa no Carnaval realmente é caro e difícil. A negociação não deu certo e não foi por causa da minha viagem, não. Estava certo que eu faria esse camarote, chegaria cedo e ficaria até duas da madrugada. Esse era o negócio”, disse à colunista.

O camarote em questão é o mesmo que recebeu outros artistas. Entre eles estava Cleo que arrancou gritos de quem acompanhava a sua entrada no espaço reservado por uma cervejaria.

A atriz surpreendeu pelo visual coberto e bem mais comportado do que o adotado em anos anteriores. Ela usava saia e top com muitas franjas. No ano passado, por exemplo, ela compareceu ao mesmo espaço com um macacão vazado com calcinha, corpete e tapa seios à mostra.

