Toda a família de Sabrina Sato reunida. (Foto: Reprodução/Instagram)

“Isolamento em família”, assim descreveu Sabrina Sato sobre o final de semana em meio à natureza acompanhada do marido, Duda Nagle, da filhinha Zoe, dos avós paternos e maternos (pais de Sabrina e Duda) e mais alguns familiares.

A família, que segue a recomendação de isolamento social desde o começo da pandemia, passou os últimos meses no apartamento em São Paulo, mas nesse final de semana eles saíram em busca de ares mais puros.

No campo, o casal tem compartilhado vários momentos divertidos e belíssimos nas redes sociais. Teve Zoe de camponesa, foto em família (Sabrina, Duda e Zoe) com a floresta ao fundo, clique em frente à lareira com a vovó, arco e flecha e até ensaio fotográfico “estilo vintage e caipira”, nas palavras de Sabrina.

Os seguidores da família estão amando o tempo deles em meio ao verde e longe do cinza da cidade: “Amando ver vocês no campo! Mereciam isso! Acompanhei vocês todos os dias. Fiquei com peninha da Zoe tão presa. Acho que vocês foram algumas das poucas pessoas que levaram o “Fica em casa” a sério! Parabéns! Aproveitem bastante!”, comentou uma fã na foto e que Duda aparece treinando arco e flecha.

