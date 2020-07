Celebridades Cristiana Oliveira: “Sou vintage, não sou blogueira”

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2020

Atriz de 56 anos fala sobre marido, com quem passou a dividir a mesma casa há menos de um mês Foto: Edu Rodrigues/Divulgação Atriz de 56 anos fala sobre marido, com quem passou a dividir a mesma casa há menos de um mês. (Foto: Edu Rodrigues/Divulgação) Foto: Edu Rodrigues/Divulgação

Cristiana Oliveira tem aparecido com frequência nos trending topics do Twitter. É que a atriz de 56 anos está em “O Clone”, novela estrela por Giovanna Antonelli e Murilo Benício, reapresentada no canal Viva, como a vilã Alicinha, e virou favorita do público – sobretudo de quem não acompanhou a trama quando ela foi exibida em 2001. “É uma audiência absurda! Não tinha internet naquele tempo e estou recebendo agora”, brinca ela, que estourou com a Juma Marruá de Pantanal, em 1990.

O sucesso de Alicinha vem rendendo situações engraçadas. “As pessoas acham eu continuo sendo a Alicinha. Às vezes recebo mensagens me xingando como se eu fosse ela, ‘sua safada’, ‘sem vergonha’, ‘para de roubar meu nome’”, conta Cristiana, que com a representação ganhou uma legião de novos fãs. “Aumentou meu número de seguidores no Instagram. Sou atriz há 31 anos, mas os meus grandes sucessos foram até 2010, quando as redes sociais não eram o que são hoje. A geração dos 30 anos não viu muita coisa minha e acha que eu sou a Alicinha. É bacana, vejo que fiz uma boa vilã”, diz.

Cristiana conta que às vezes checa o Instagram e descobre que tem quatro mil novos mil seguidores. “Não acompanho porque às vezes fico uma semana sem postar. Sou vintage, não sou blogueira, não sou YouTuber. Sou da era que não tinha rede social, então ali (no Instagram) sou eu, bem natura. Não forço a barra”, pondera. Mas, com os novos tempos, a atriz tem olhado para as plataformas com outros olhos. “Acho importante ainda mais nesse momento em que as pessoas desenvolvem seus trabalhos digitalmente, ainda mais eu que faço cursos e palestras”, diz a atriz.

Com dois projetos no cinema programados para quando a produção voltar à normalidade, Cristiana tem se dedicado à veia de empresária e na quarentena estoudou novas formas de negócio pela internet e comunicação com clientes. E que há muitos anos ela se dedica ao mundo das palestras. Uma das pautas é a autoestima – Cristiana já pesou 100 quilos e sofreu com as cobranças. “Até hoje falo sobre autoestima”, diz a atriz, que também dá aulas sobre falar em público com a experiência de quem tem 35 anos de treinos de voz e consciência corporal.

“Sempre trabalhei voz e corpo e automaticamente a minha facilidade de falar em público foi sendo desenvolvida. Tenho uma bagagem em comunicação e sou jornalista. É toddo um trabalho individual que faço, converso com a pessoa para ver o que fragiliza ela no momento de falar em público”, explica.

“Gosto do cara a cara, mas no momento tem sido por Zoom. Vendo a pessoa faço um mapeamento corporal, estudo as expressões. Sem engessar ninguém, ajudo com técnicas para não ficar nervoso, usar o corpo e ter consciência de seu equilíbrio”, diz.

Morando em São Paulo há dois anos, Cristiana passou a quarentena da pandemia de coronavírus no Rio, com as filhas, Rafaella, de 32 anos, e Antônia, de 21, além do neto Miguel, de 7. O marido Sergio Bianco, ficou em São Paulo, onde teve Covid-19. Assintomático, ele já tem anticorpos, e a atriz voltou para junto do empresário – os dois passaram a dividir o mesmo teto há pouco mais de uma semana.

“Estou me guardando, não saio de casa para nada. Tudo que faço é online”, explica Cristiana, que planeja, daqui para a frente, passar 10 dias no Rio com as filhas e 20 em São Paulo com Sergio. Eles foram apresentados por amigos em comum, e a atriz, que sempre teve veia empreendedora, acabou parceira de negócios do empresário.

“Viramos grandes amigos e acabamos nos apaixonando. Mas nem eu nem ele tínhamos essa pretensão de ficar juntos. Ele nunca tinha se casado, e eu estava sozinha há muitos anos. Achava que casamento era uma coisa que nunca iria acontecer de novo”, confessa.

