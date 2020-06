Magazine Sabrina Sato passa mal e faz teste em Zoe para o coronavírus

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2020

Sabrina Sato e a filha Zoe testam negativo para o coronavírus. Foto: Reprodução/Instagram

A apresentadora Sabrina Sato revelou que chegou recentemente a pensar que tinha contraído o novo coronavírus e que fez testes não só nela como também na filha, Zoe.

A revelação foi feita em uma live com a também apresentadora Tatá Werneck.

Sabrina assistia a uma live de Tatá e, despachada, resolveu participar. Logo, as amigas engataram um papo frenético e repleto de revelações.

Primeiro, começaram a falar como cada qual está encarando esta quarentena, confinadas em suas respectivas casas. Sabrina, em São Paulo, e Tatá, no Rio de Janeiro.

No meio do papo, Sabrina soltou a bomba e disse que pensou que estava com a covid-19.

Segundo ela, a suspeita levou toda a família a ser testada, inclusive sua filha, a pequena Zoe, de 1 ano e 6 meses de idade.

“Esses tempos eu também estava com um pouco de sinusite igual você e pensei que estava com covid 19. Chamei um laboratório para fazer exames em todo mundo, até a Zoe fez, tadinha”, afirmou Sabrina.

Os testes deram negativo. A revelação de Sabrina foi feita depois que Tatá também contou que achava que estava com o novo coronavírus.

“Uma época eu tive uma sinusite e aí já achei que e estava doente”, explicou a atriz e apresentadora, mãe de Clara Maria, de sete meses, e esposa de Rafael Vitti.Sabrina, que é casada com Duda Nagle, ainda revelou ter engordado por ficar em casa tantos dias.

“Tô pesando agora na quarentena o que eu estava pesando no puerpério. Engordei cinco quilos”, confessou.

Ela ainda disse que não deixa a peteca da vaidade cair e que se arruma mesmo estando dentro de casa.

“Eu me arrumo, todo dia coloco cílios, faço maquiagem. Tudo isso tem me ajudado. Inventei coisas para fazer”, contou a japa.

Tatá aproveitou a deixa da amiga para confessar que também não está se alimentando direito. “Eu emagreci muito, porque quando fico nervosa não tenho fome”, explicou.

