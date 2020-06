Magazine Vera Fischer é dispensada da Globo após 43 anos como estrela

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2020

Atriz de 68 anos marcou a história da emissora, mas agora só trabalha por obra. Foto: Reprodução/Twitter Atriz de 68 anos marcou a história da emissora, mas agora só trabalha por obra. Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Mais uma grande estrela deixa o time de contratados da TV Globo. Vera Fischer foi dispensada da emissora carioca após 43 anos de serviços prestados.

A ex-miss catarinense de 68 anos, uma das mulheres mais bonitas da história da televisão, estava reservada para um trabalho futuro, Além da Ilusão, próxima novela das 18h, mas isso não impediu sua demissão.

Vera Fischer foi durante muito tempo protagonista muito requisitada nas novelas da Globo, onde foi estrelas de produções como Brilhante, Mandala, Roda de Fogo, Perigosas Peruas, Riacho Doce, Laços de Família, Amazônia e Espelho da Vida, sua novela mais recente.

Depois da novela Salve Jorge, de 2012, ela ficou cinco anos na geladeira da emissora, por conta de uma indisposição nos bastidores com a autora Gloria Perez, só retornando em 2018 em Malhação, novela de atores iniciantes.

Emissora perde grandes nomes

Sua demissão faz parte da nova política de redução de quadro de funcionários da Globo, que nesta semana também dispensou o autor, ator e diretor Miguel Falabella e o ator José de Abreu. A emissora passa por forte crise e durante esta pandemia teve perda de 30% em seu faturamento.

A TV Globo afirmou em nota que a atriz de 68 anos pode voltar a atuar em produções da casa no futuro, mas que ela agora vai trabalhar por obra, sem direito a contrato fixo de grande estrela.

“Nos últimos anos, temos tomado uma série de iniciativas para preparar a empresa para os desafios do futuro. Com isso, temos evoluído nos nossos modelos de gestão, de criação, de produção, de desenvolvimento de negócios e também de gestão de talentos”, fala a Globo.”

Assim, em sintonia com as transformações pelas quais passa nosso mercado, a Globo vem adotando novas dinâmicas de parceria com seus talentos. Vera Fischer, assim como outros talentos, tem abertas as portas da empresa para atuar em futuros projetos em nossas múltiplas plataformas”, diz a emissora carioca.

