Por Redação O Sul | 6 de junho de 2020

O biomédico Roberto Martins Figueiredo, conhecido no Brasil como “Dr. Bactéria” fez recentemente uma revelação: “Não é necessário lavar ou aplicar álcool em toda a compra do supermercado”, disse.

A afirmação, é claro, vai contra a orientação de alguns especialistas, mas o biomédico explica, de forma bem didática, o motivo pelo qual a prática de lavar tudo pode ser classificada como exagero.

“Vamos supor que eu esteja com a Covid e eu espirre em cima de um aço inox. Se você colocar a mão lá e passar no rosto é capaz que você fique doente. Dez minutos depois, a quantidade de vírus ativos começa a cair e depois de duas horas não tem mais vírus ativos. Então, a compra do supermercado, caixas de leite, enfim, não tem mais vírus ativos. A pessoa precisa espirrar em cima”, explicou.

A afirmação foi durante o Programa Sensacional de quinta-feira (4), apresentado por Daniela Albuquerque.

