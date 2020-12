Celebridades Sabrina Sato posa com look casual e bolsa de R$ 20 mil: “Fim de expediente”

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2020

Apresentadora combinou peça fashion com jeans, camiseta e tênis Foto: Reprodução/Instagram Apresentadora combinou peça fashion com jeans, camiseta e tênis. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Sabrina Sato compartilhou cliques usando um look casual de jeans, camiseta branca e tênis combinado com uma bolsa fashion da grife Bottega Veneta avaliada em cerca de R$20 mil. “Fim de expediente”, avisou ela na legenda, pronta para ir pra casa.

A apresentadora voltou ao trabalho recentemente após ela e o marido, o ator Dudal Nagle, serem diagnosticados com a Covid-19 no início de novembro. Semanas mais tarde, ela contou nas redes sociais que seu pai, Omar, também estava com a doença. Ele passou mais de duas semanas internado antes de receber alta.

