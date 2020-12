Variedades Maraisa mostra cinturinha após perder cinco quilos de gordura visceral

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2020

Cantora tem seguido orientações médicas e feito exercícios diários Foto: Reprodução Cantora tem seguido orientações médicas e feito exercícios diários. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Maraisa mostrou a sua boa forma e cinturinha em cliques postados em seu Instagram. Recentemente a cantora contou que tinha perdido cinco quilos de gordura visceral.

“Gente… Eu quero compartilhar com vocês essa nova Maraisa com meus 5 quilos a menos de gordura visceral!! Agradeço muito ao meu médico, que sempre me dá as melhores dicas. Nessa pandemia aprendi que saúde também é um dos pilares para nossa felicidade. Não adianta estar feliz e doente e nem saudável e infeliz né?! Uma coisa está ligada à outra!”, começou ela.

Além de alimentação mais saudável, Maraisa tem tido acompanhamento médico com Dr. Paulo Godoi e não abre mão, mesmo na quarentena, de fazer exercícios.

“Todo dia uma corridinha, mesmo que a gente não goste, é simples de fazer… E o melhor, é de graça!! Colocar um tênis e sair pra correr virou parte da minha rotina e fez com que eu perdesse esse 5 quilos. Acreditem… Vale muuuito a pena!! Quero continuar com esse hábito mesmo depois que voltar pra estrada… Vamos nos movimentar galera… Faz bem pro corpo e, principalmente pra alma!!! Muita gratidão mesmo! Bora correr??”, incentivou.

