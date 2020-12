Dicas de O Sul Conjunto La Digna Rabia lança o single “Diciendo No” em parceria com a banda argentina CUYOMAN

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2020

O Conjunto Musical La Digna Rabia completa 10 anos em 2020 e lança seu mais novo single Foto: Matias-Sanchez/Divulgação O Conjunto Musical La Digna Rabia completa 10 anos em 2020 e lança seu mais novo single. (Foto: Matias-Sanchez/Divulgação) Foto: Matias-Sanchez/Divulgação

Comemorando dez anos de estrada em 2020 com quatro EPs e um disco na bagagem, além da passagem por importantes festivais de música do Rio Grande do Sul, o Conjunto Musical La Digna Rabia (LDR) lança nesta sexta-feira (11), seu mais novo single – “Diciendo No”, uma parceria com a banda argentina CUYOMAN, em todas as plataformas digitais.

O single tem um significado muito especial para os músicos principalmente por 2020 se tratar de um ano muito difícil e por, mesmo com todas as distâncias, ter sido possível produzir este trabalho e lançá-lo no mundo com uma mensagem de resistência tão importante.

A inspiração para canção veio de uma fala de André Benites, principal liderança Mbya-Guarani no processo de retomada de terras ancestrais que vem acontecendo no município de Maquiné (RS).

Quando perguntado sobre o movimento de “descolonização”, André respondeu que os Guaranis nunca foram colonizados e que sua vida havia sido de resistência e de afirmação do “Ñande Rekó”, modo de vida Guarani – “Eu vou morrer dizendo “não”, concluiu ele à época. A partir daí, foram somadas outras situações e realidades em que era urgente resistir e seguir “Diciendo No” e o single foi tomando forma.

Foi neste momento que músico Marcelo Argenta, vocalista e um dos fundadores da LDR, teve a ideia de convidar os argentinos da CUYOMAN para compor e gravar de forma coletiva a canção – “Poder contar com a parceria da CUYOMAN foi muito especial para nós. Eles são uma banda referência e abordar uma temática tão relevante em um momento em que liberdades estão sendo questionadas e cerceadas tem um grande significado”, salientou Marcelo.

Por terem a mesma veia na mestiçagem musical e no compromisso de fazer da música um instrumento de reflexão e conscientização, a parceria entre as duas bandas deu certo desde o início.

Veio da caneta de Piro Rosafa, vocalista e guitarrista da banda vinda da região cordilheirana do Cuyo (AR), as poderosas linhas que coroam a mensagem forte trazida pela música – “Se o chão estremece, será um aviso da “Pacha”, ou talvez sejam os passos de um povo que diz ‘Basta!”.

Para Diego Aput, baixista e um dos fundadores da CUYOMAN, esta experiência criou um vínculo e possibilitou que tantas coisas fossem expressadas –“Construímos uma bonita relação ao longo deste ano tão difícil para todos e conseguimos desfrutar do processo desta canção, curtindo a musicalidade de cada um e falando de coisas que vemos em tantos lugares”, ressaltou.

O processo de gravação e produção para bandas que vivem em países diferentes e ainda em tempos de pandemia, foi bem inusitado. Cada banda foi responsável por uma parte da letra e por gravar suas vozes e instrumentos em duas cidades.

A produção e mixagem foram feitas por Douglas Benzi, que estava ainda mais longe, em Amersfoort, na Holanda. Assim como Alek Geurink, responsável pela masterização. Douglas é ex-integrante da LDR e antigo parceiro de outros trabalhos com a banda, sendo acionado para mais esta digna missão à distância.

E falando em parcerias, “Diciendo No” pode ser considerado um single construído por estas relações importantes. A arte que ilustra a capa ficou a cargo de Rafael Costa, também ex-integrante da LDR, fortalecendo ainda mais os elos.

É com toda esta carga de resistência, luta e, também, de muitas aproximações – não necessariamente territoriais – que a LDR celebra seus dez anos lançando seu mais novo single em um ano completamente conturbado, mas reafirmando a importância de estarmos unidos frente às causas e às mais diferentes realidades, resistindo, a todo custo, às situações mais diversas e injustas impostas diariamente à pessoas no mundo todo.

Aquí hay gente que lucha!

Serviço:

O que: Conjunto La Digna Rabia lança o single “Diciendo No” em parceria com a banda argentina CUYOMAN

Quando: Sexta-feira, 11 de dezembro

Onde: Plataformas Digitais

