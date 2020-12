Variedades Ex-RBD Christian Chávez é acusado por ex-garoto de programa de lhe transmitir HIV

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2020

Garoto de programa Josh (E) acusa ex-RBD Christian Chávez de lhe transmitir HIV. (Foto: Reprodução de TV)

O ator e cantor mexicano Christian Chávez, de 37 anos de idade, ex-integrante do sexteto RBD, está no meio de uma polêmica envolvendo um garoto de programa. O rapaz, que se identifica apenas como Josh, deu uma entrevista ao site da revista mexicana TV Notas, na qual acusa Chávez de ter lhe transmitido o vírus HIV.

Chávez, que viveu Giovanni na novela teen Rebelde (2004-2006), e Josh, segundo depoimento do garoto de programa, se conheceram no aplicativo gay Grindr, ainda em 2012. “Em outubro de 2012, ele me escreveu pelo app e me pediu que lhe mandasse fotos do meu ‘membro’. Ele se apresentava como ‘Antuan’ e se descrevia como versátil, mas cobria o próprio rosto nas fotos”, começou Josh na entrevista.

De acordo com Josh, foi Maico Kemper, ex-namorado do cantor e ator, quem lhe confirmou que Chávez era portador do vírus HIV. “Ele me contou que ia ao Seguro Social para buscar os medicamentos do Christian, porque ele não queria que a imprensa descobrisse. Nesse momento senti o mundo desabar sobre mim, e confirmei que ele me contagiou”, completou o rapaz.

Josh, que diz ter abandonado a vida de profissional do sexo, disse que foi abandonado pela mulher ao testar positivo para o HIV e que está processando Chávez nos tribunais por, segundo ele, tê-lo contagiado de propósito.

Ele contou, ainda, que a transmissão aconteceu por decisão de Chávez, já que os dois usaram preservativos na relação. “No começo sim, mas depois ele me convenceu a tirar a camisinha. Perguntei se ele estava ‘limpo’, se não tinha HIV ou nenhuma DST, mas ele ficou ofendido e respondeu que não havia nada com que se preocupar. Ele me ofereceu 500 pesos [cerca de 130 reais] extras para eu fazer isso e aceitei.”

