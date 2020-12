Esporte Belle Silva defende Thiago Silva após seguidor dizer que jogador é grosso com ela

10 de dezembro de 2020

Influencer garantiu que o marido é carinhoso e lembrou primeiro presente que ganhou dele Foto: Reprodução/Instagram Influencer garantiu que o marido é carinhoso e lembrou primeiro presente que ganhou dele. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Belle Silva respondeu a algumas perguntas de seus seguidores na noite desta quarta-feira (09). A influencer falou sobre sua relação com o marido, Thiago Silva, após uma pessoa criticar como o jogador de futebol a trata.

“Acho você tão humilde, mas seu marido é um pouco grosso com você”, escreveu o seguidor. “Gente, vocês não têm noção de como o Thiago é carinhoso comigo e com as crianças. Ele só parece ogro, mas, na real, ele é mais dedicado do que eu”, garantiu Belle, citando ainda os dois filhos que tem com o craque.

A influencer, que já mostrou o closet luxuoso que tem na mansão em que mora em Londres, ainda contou qual o presente que ganhou de Thiago que mais gostou. “Uma saia jeans. Foi o primeiro presente que ele me deu e tenho até hoje. Infelizmente, não dá mais em mim”, disse.

